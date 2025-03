news

SARONNO – Oggi, domenica, il Fbc Saronno, settimo nella classifica di Eccellenza, fa visita al Base 96 Seveso, che è ultimo. Si profila un pomeriggio tranquillo per i biancocelesti? A rispondere è Fabio Tibaldo, il tecnico dei saronnesi: “Non abbassare la guardia, dobbiamo affrontare nel modo giusto ed al meglio ogni partita. Ogni squadra ha caratteristiche diverse, il Base non ha mollato e lotta ancora per salvarsi: va presa con le pinze, partendo dalle nostre certezze e dal lavoro che stiamo facendo”. Si gioca dalle 14.30.

Il Saronno è reduce della vittoria sul campo della Rhodense nel match infrasettimanale di mercoledì.

Classifica

Solbiatese 64, Pavia 63, Caronnese 61, Rhodense 59, Mariano 56, Ardor Lazzate 51, Fbc Saronno 43, Sestese 36, Vergiatese 34, Legnano 33, Casteggio, Cinisello e Lentatese 32, Ispra e Sedriano 30, Meda 23, Robbio Libertas 21, Base 96 Seveso 18.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto e video: mister Fabio Tibaldo, allenatore del Fbc Saronno)

23032025