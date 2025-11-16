news

VERGIATE – “Abbiamo interpretato al meglio la partita contro un Saronno che ha valori, anche individuali, molto importanti. La nostra è stata una vittoria del gruppo”: queste le parole di Andrea Tomasoni, allenatore della Vergiatese, dopo il successo contro i saronnesi questa domenica pomeriggio. Incontro segnato dal maltempo e nel quale la maggior parte delle occasioni sono state di marca vergiatese.

Vergiatese-Fbc Saronno 2-0

VERGIATESE (4-3-3): Ferrari; Caluschi, Mazzucchelli, Picozzi, Grippo; Macchi (3’ st Pisan), Giamberini (40’ st Diana), Costantini; Dervishi (36’ st Merzario), Oldrini, Settimo (38’ st Basso Serati). A disposizione Lodi, Crispino, Barbui, Gallazzi, Spaiu. All. Tomasoni.

FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Alletto (38’ st Cabezas), Viganò, Lorusso, Ruschena; De Vincenzi, Favilla (43’ st Moretti), Alvitrez (1’ st Sardo); Cocuzza, Serra, Vassallo (18’ st Vaglio). A disposizione Norrito, Lofoco, Mzoughi, Hasanaj, Tibaldo T. All. Tibaldo F.

Arbitro: Mufatti di Sondrio (Danciu di Lodi e Houjjaji di Treviglio).

Marcatore: 35’ pt e 43’ pt Oldrini (V).

Note – Spettatori 120 circa. Angoli 6-0 Vergiatese. Ammoniti Macchi, Costantini, Giamberini, Lorusso, Favilla, Serra. Recupero 1-4.

16112025