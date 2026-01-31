news

SARONNO – La vittoria in casa (2-0) nell’anticipo di sabato, 21′ giornata di Eccellenza, rilancia il Fbc Saronno verso le zone alte della classifica e rimanda l’Ardor Lazzate in fondo alla graduatoria. “Partita complicata, ma è la nostra terza prestazione di buon livello consecutiva, a prescindere dai risultati. La strada intrapresa è quella corretta, quella del gioco e della ricerca della prestazione. E stavolta abbiamo abbinato un po’ più di solidità difensiva e determinazione nei duelli. Credo sia stato un risultato meritato” dice il tecnico saronnese, Danilo Tricarico.

Su ilSaronno anche il play by play della gara.

E l’intervista al tecnico dell’Ardor, Mavillo Gheller.

Fbc Saronno-Ardor Lazzate 2-0

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Lofoco, Lorusso, Mzoughi (35’ st Viganò); Ientile, Ruschena, Mira, Lazzaro (42’ st De Vincenzi); Serra (32’ st Cabezas), Candido (44’ st Benedetti), Vassallo (28’ st Cocuzza). A disposizione Foresti, Alletto, Raimondo, Manfron. All. Tricarico.

ARDOR LAZZATE (4-3-3): Bovi; Mauri, Soldi, Priola, Schieppati (35’ st Radojcic); Fogal (24’ st Altieri), Di Giuliomaria, Grillo (30’ st Buzzetti); Panatti, Torraca, Cazzaniga. A disposizione Ferrara, Marioli, Pasqual, Galimberti, Lokumu, Citterio. All. Gheller.

Arbitro: Taouili di Vicenza (Houjjaji di Treviglio e Terlizzi di Bergamo).

Marcatori: 9’ pt Lorusso (S), 13’ st Serra (S).

Note – Spettatori 120. Angoli 11-3 Saronno. Ammoniti Lorusso, Mira, Torraca, De Vincenzi, Grillo. Recupero 0-4.

Risultati

Anticipi 21′ giornata (sabato): Fbc Saronno-Ardor Lazzate 2-0, Altabrianza-Solbiatese 1-1, Arconatese-Besnatese 3-1, Sedriano-Vigevano 0-1, Vergiatese-Rhodense 0-1, Caronnese-Legnano 1-1. Domenica alle 14.30: Sestese-Lentatese e Vis Nova Giussano-Mariano, alle 15.30: Arcellasco-Magenta.

Classifica

Arconatese 50 punti, Solbiatese 37, Legnano 36, Caronnese 35, Vergiatese 33, Fbc Saronno 32, Rhodense e Magenta 30, Lentatese 28, Besnatese 27, Vis Nova Giussano, Sedriano e Mariano 23, Sestese e Altabrianza 20, Arcellasco 19, Vigevano 18, Ardor Lazzate 17.

