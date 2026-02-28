Calcio Eccellenza, mister Tricarico (Fbc Saronno): “Bene la vittoria ma basta regali”
LENTATE SUL SEVESO – La vittoria in trasferta del sabato pomeriggio contro la Lentatese viene accolta, ovviamente, con positività dall’allenatore del Fbc Saronno, Danilo Tricarico, che d’altra parte non nasconde le criticità: “Sono arrivati i tre punti, spiace per i gol subito nel primo tempo ma abbiamo fatto qualche regalo. Complimenti comunque anche alla Lentatese, una delle migliori che ho visto ultimamente. Per quel che ci riguarda, punti in giro non ne dobbiamo lasciare più”.
Lentatese-Fbc Saronno 2-3
LENTATESE (4-4-2): Barlocco; Marrosu (47′ st Locati), Arienti, Sberna, Pignatiello; Tagliabue, Molteni, Angiò Al. (19′ st Ranfi), Lanzarini (19′ st Gualandris); Malacarne, Diaferio. A disposizione Ciacio, Bottoli, Angiò An., Lossani, Alagna, Lillo. All. Mastrolonardo.
FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Lofoco, Lorusso, Mzoughi (1′ st. Viganò); Cabezas, Lazzaro, Mira, Ruschena; Cocuzza (24′ st Serra), Candido (36′ st De Vincenzi), Vassallo. A disposizione Foresti, Alletto, Raimondo, Manfron, Provasi, Benedetti. All. Tricarico.
Arbitro Prandelli di Brescia (Bergamaschi di Bergamo e Marotto di Bergamo).
Marcatori: 16′ pt Vassallo (S), 18′ pt Malacarne (L), 29’pt Vassallo (S), 31′ pt Tagliabue (L), 33′ st Vassallo (S).
Note – Spettatori 120. Angoli 9-3 Fbc Saronno. Ammoniti Lazzaro, Lofoco e Lorusso. Recupero 1-4.
