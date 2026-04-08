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SARONNO – Fbc Saronno, non ci siamo: alla fine del recupero di mercoledì sera al Colombo Gianetti, solo un pari (2-2) con la Vis Nova Giussano nel recupero della 14′ giornata di ritorno d’Eccellenza, l’allenatore dei saronnesi, Danilo Tricarico, non nasconde il proprio disappunto, “al di là dell’esito della gara, avremmo potuto anche vincere, o perdere, non si può giocare così. Sapevamo che per noi questa era praticamente una finale, ci servivano i tre punti per restare attaccati alla zona playoff… L’approggio mentale è stato completamente sbalgliato”.

E ora, a tre giornate del termine della regular season? “Finchè la matematica non ci esclude dai playoff, abbiamoi il dovere di provarci” rimarca Tricarico.

Recuperi Eccellenza, oggi: Altabrianza-Rhodense 2-1, Fbc Saronno-Vis Nova Giussano 2-2.

La classifica

Arconate 67, Solbiatese 61, Caronnese 56, Legnano 50, Fbc Saronno 47, Vergiatese e Rhodense 46, Lentatese 41, Ardor Larzate 37, Besnatese, Magenta e Vis Nova Giussano 36, Mariano Calcio e Altabrianza 33, Vigevano Calcio 32, Arcellasco Città Di Erba 32, Sedriano 31, Sestese Calcio 29.

08042026