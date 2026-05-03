news

CARONNO PERTUSELLA – “Nel primo tempo tanti meriti dalla Caronnese che ci ha messo in difficoltà e si è resa pericolosa, poi il ritmo è un po’ calato ed è venuto fuori il Saronno che ha ottenuto una vittoria meritata, dai giocatori e da tutto lo staff, siamo arrivati a questo punto al completo ed al massimo della condizione”. A parlare Danilo Tricarico, allenatore del Fbc Saronno, al termine della partita della domenica pomeriggio a Caronno Pertusella, vittoria per 3-1 che spiana la strada verso la finale playoff domenica prossima contro la Solbiatese.

Su ilSaronno anche l’intervista al bomber saronnese, Riccardo Cocuzza.

Ed al tecnico della Caronnese, Michele Ferri.

Caronnese-Fbc Saronno 1-3

CARONNESE (4-1-2-3): Paloschi; Cerreto (14’ st Terrini), Vaghi (24’ st Tumino), Sorrentino; Vitofrancesco; Ortelli; Malvestio, Cannizzaro; Corno, Ghibellini, Di Quinzio. A disposizione Vergani, Dilernia, Cappi, El Fkak, Inviti, Sarkar, Colombo. All. Ferri.

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Mzoughi, Viganò, Lorusso; Cabezas, Lazzaro, Ientile (39’ st Lofoco), Ruschena; Vassallo (21’ st Mira), Candido (32’ st Benedetti), Cocuzza (46’ st Serra). A disposizione Foresti, Raimondo, Alletto, Manfron, De Vincenzi. All. Tricarico.

Arbitro: Tosi di Busto Arsizio (Bordone di Milano e Donghi di Chiari, quarto uomo Viggiani di Lovere).

Marcatori: 34’ pt Mzoughi (S), 40’ pt Ghibellini (Ca), 6’ st e 13’ st Cocuzza (S).

Note – Spettatori 600. Angoli 6-4 Caronnese. Ammoniti Corno, Vitofrancesco, Vaghi, Cocuzza, Ientile. Recupero 1-4.

(foto e video: Danilo Tricarico, allenatore del Saronno)

03052026