Calcio Eccellenza, mister Tricarico (Fbc Saronno): “Usciti rosicando”
SARONNO – “Siamo usciti dal campo un po’ rosicando; la prestazione c’è stata ma questa volta sono mancati i gol”. Questo, in estrema sintesi, il commento di fine partita, mercoledì sera per il turno infrasettimanale di Eccellenza, da parte di mister Danilo Tricarico dopo il pari interno, 0-0, contro il Mariano.
Su ilSaronno anche la cronaca play by play dell’incontro.
Calcio Eccellenza, Fbc Saronno cerca il bis: diretta della sfida col Mariano
Fbc Saronno-Mariano 0-0
FBC SARONNO (3-4-3): Foresti; Viganò (30’ st Lofoco), Mzoughi, Lorusso; Ientile, Mira (1’ st Cabezas), Lazzaro, Ruschena; Serra (1’ st Benedetti), Candido, Cocuzza (20’ st Vassallo). A disposizione Todesco, Alletto, Raimondo, De Vincenzi, Manfron. All. Tricarico.
MARIANO (3-4-3): Leoni; Mariani D., De Rosa, Beye; Calandra, Mariani R. (38’ st Polese), Abbiati, Cannataro; Miccoli (8’ st Marrulli), Schingo, Della Torre. A disposizione Aiello, Bettoni, Menchise, Negri, Sanzo, Polese. All. Rione.
Arbitro: Bardaglio di Como (Navarrini di Monza e Bogni di Gallarate).
Note – Spettatori un centinaio. Angoli 3-2 Mariano. Ammoniti Mariani R., Mzoughi, Cabezas, Mariani D. Recupero 1-7.
(foto e video: mister Danilo Tricarico)
04032026