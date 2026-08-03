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SARONNO – Riparte con entusiasmo, ma senza proclami, la nuova stagione del Fbc Saronno. Oggi al primo giorno di preparazione al centro sportivo Matteotti di via Sampietro il tecnico Danilo Tricarico ha fissato la rotta della squadra biancoceleste, chiamata a confermarsi protagonista nel campionato di Eccellenza dopo aver raggiunto nella scorsa stagione la finale playoff, il miglior risultato degli ultimi vent’anni.

«L’obiettivo è fare meglio dell’anno scorso – ha spiegato l’allenatore – Sappiamo bene cosa siamo riusciti a costruire nella passata stagione e vogliamo provare a compiere un altro passo avanti”. Nella scorsa annata il Saronno aveva raggiunto i miglior risultato dell’ultimo ventennio, la finale playoff di Eccellenza, prossimo traguardo non potrà che essere il ritorno in una serie D dalla quale il Saronno manca dagi anni novanta, “ma per riuscirci serviranno umiltà, lavoro quotidiano e la consapevolezza che ci aspetta un campionato molto difficile». Il mercato estivo ha portato diversi volti nuovi, soprattutto nel reparto arretrato, mentre l’ossatura della squadra è rimasta quella che ha sfiorato la promozione. Una scelta che, secondo Tricarico, rappresenta un punto di forza.

«Le novità sono nella rosa, con inserimenti di qualità, ma abbiamo anche voluto confermare tanti giocatori che avevano già dimostrato il loro valore. Questo ci permette di ripartire da basi solide, anche se adesso bisogna costruire il gruppo e creare i giusti meccanismi».

L’allenatore si aspetta un campionato ancora molto equilibrato. «Credo che saremo nuovamente inseriti nel girone A, dove ci sono tante società attrezzate e nessuna partita sarà semplice. Non dovremo mai abbassare la guardia, perché il livello è davvero alto».

Le elevate temperature hanno inevitabilmente condizionato il primo allenamento. La seduta inaugurale è stata volutamente leggera, rinviando il lavoro più intenso ai prossimi giorni.

«Con questo caldo era impensabile partire subito con ritmi elevati. Abbiamo preferito un approccio graduale, anche per permettere ai nuovi di inserirsi e conoscersi. Valuteremo giorno dopo giorno gli orari degli allenamenti in base alle condizioni meteo».

Il tecnico guarda quindi con fiducia all’inizio della preparazione, consapevole che il tempo per arrivare pronti agli impegni ufficiali non manca.

«Abbiamo davanti diverse settimane di lavoro. Le amichevoli serviranno per dare spazio a tutti e mettere minuti nelle gambe. L’importante è arrivare nelle migliori condizioni possibili all’inizio della Coppa Italia e del campionato. Da lì inizierà la stagione vera e capiremo subito quale potrà essere il nostro livello».

03082026