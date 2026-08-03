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CARONNO PERTUSELLA – Andrea Tomasoni, nuovo allenatore della Caronnese, questa mattina dopo il raduno della squadra allo stadio di corso della Vittoria, ha guidato il primo allenamento: “Ci aspetta una stagione importante e impegnativa, sappiamo che nel girone A di Eccellenza ci sono tante squadre forti. Ora l’obiettivo è quello di fare gruppo, la rosa si è rinnovata, durante l’estate sono arrivati giocatori importanti. Ci sono parecchi giovani, con tanta voglia di fare e tanto entusiasmo” fa notare il tecnico.

Una Caronnese che non nasconde l’obiettivo di arrivare in alto anche se non mancheranno le concorrenti: “Nel girone ci saranno diverse formazioni che hanno costruito la squadra per vincere, ogni partita sarà una finale” conclude il mister.

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03082026