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SARONNO – Un ritorno al Colombo-Gianetti carico di ricordi e una partita dalle mille emozioni. Per l’allenatore della Rhodense, Alessandro Marzio, il 3-3 contro il Fbc Saronno ha avuto un significato particolare. Non soltanto per la rimonta dei suoi giocatori, capaci di recuperare due gol di svantaggio, ma anche per il legame che lo unisce alla piazza saronnese, dove ha trascorso sei stagioni importanti della propria carriera. «Ritornare in questo campo per me è sempre una cosa bellissima – ha raccontato il tecnico orange nell’intervista del dopopartita – Ho vissuto qui esperienze importanti, che mi hanno dato la possibilità di costruire una carriera dignitosa. Devo soltanto ringraziare Saronno, perché sono stati sei anni intensi e importanti». Un ritorno accompagnato anche dall’affetto dei sostenitori biancocelesti. «Mi fa piacere che i tifosi mi abbiano salutato, questo fa sempre piacere», ha aggiunto Marzio, prima di passare all’analisi di una sfida che ha visto la sua squadra prima in vantaggio, poi sotto per 3-1 e infine capace di conquistare il pareggio. «È stata una partita un po’ folle. Per me e per i ragazzi deve darci ancora più morale e più forza. Questo era un banco di prova importante», ha spiegato l’allenatore della Rhodense.

Marzio ha riconosciuto i meriti degli avversari, sottolineando come la posizione in classifica non rispecchi pienamente il valore della formazione allenata da Danilo Tricarico. «Il Saronno è una squadra che non scopro certo io. Al di là della classifica, i valori si sono visti. Avevo detto ai ragazzi che non dovevamo dargli morale, perché con la qualità che hanno ci avrebbero sicuramente messo in difficoltà».

Il momento più complicato è arrivato all’inizio della ripresa, quando il Saronno ha segnato tre reti in appena un quarto d’ora, ribaltando il vantaggio iniziale degli ospiti. «Abbiamo subito tre gol che avrebbero potuto ammazzare chiunque. Invece i ragazzi sono stati eccezionali e hanno dimostrato ancora una volta di essere una squadra». Un elogio particolare è andato anche ai giocatori subentrati dalla panchina, risultati determinanti nella rimonta. «Voglio sottolineare che, per l’ennesima volta, chi è entrato ha dimostrato di ragionare come piace a me. Alla fine sono stati importanti quanto quelli che hanno giocato titolari. Per noi questo è fondamentale».

La partita – La Rhodense era passata in vantaggio al 40′ del primo tempo con Borda, autore di una conclusione all’incrocio dei pali. Nella ripresa il Saronno aveva ribaltato il risultato con Lofoco al 2′, Malvestio al 12′ e Vassallo al 17′. Donini aveva accorciato le distanze al 21′, poi al 24′ l’espulsione di Scaglione per doppia ammonizione aveva lasciato i padroni di casa in dieci. Al 41′ Diaferio aveva firmato il definitivo 3-3, permettendo alla Rhodense di conservare l’imbattibilità e di salire a 16 punti, raggiunta in vetta dal Legnano.

Fbc Saronno-Rhodense 3-3

FBC SARONNO (4-3-3): De Toni; Rusyn (1′ st Tarabbia), Scaglione, Lofoco, Ruschena; Ientile (2′ st Favilla), Schenetti (46′ st Cabezas), Malvestio; Giudici, Candido (26′ st Mazzola), Vassallo (39′ st Cocuzza). A disposizione: Zadek, Sardo, Stucchi, Serra. Allenatore: Danilo Tricarico.

RHODENSE (5-3-2): Monzani; Sordelli, Pessina (22′ st Diaferio), Oliva (39′ st Comelli), Bettoni, Concina; Vairani, Mercurio (34′ st Maestroni), Selmi; Donini (29′ st Ballabio), Borda. A disposizione: Dieci, Ortolan, Vecchierelli, Puccio, Bonfieni. Allenatore: Marzio.

Arbitro: Giovanni Bozzoni di Cinisello Balsamo. Assistenti: Francesco Foltran di Seregno e Alessio Greco di Treviglio.

Marcatori: 40′ pt Borda (R); 2′ st Lofoco (S), 12′ st Malvestio (S), 17′ st Vassallo (S), 21′ st Donini (R), 41′ st Diaferio (R).

Note: spettatori 150; angoli 5-3 per il Saronno; ammoniti Pessina, Oliva, Scaglione, Donini e De Toni. Espulso al 24′ st Scaglione per doppia ammonizione. Recupero 0′ e 4′.

Risultati della sesta giornata: Vergiatese-Magenta 2-1; Sedriano-Baranzatese 2-6; Academy Calvairate-Barona 1-2; Ardor Lazzate-Caronnese 1-1; Besnatese-Assago 1-1; Legnano-Aurora Cantalupo 2-1; Lentatese-Tribiano 3-4; Fbc Saronno-Rhodense 3-3.

Classifica: Rhodense e Legnano 16 punti; Caronnese 14; Baranzatese 13; Barona 10; Vergiatese 9; Sedriano e Fbc Saronno 8; Academy Calvairate e Tribiano 7; Lentatese e Aurora Cantalupo 5; Ardor Lazzate e Magenta 4; Assago e Besnatese 2.

18102026