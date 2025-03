news

SARONNO – Delusione in casa Fbc Saronno per la sconfitta casalinga contro la Sestese, 0-1 questo pomeriggio allo stadio Colombo Gianetti. “Puntavamo ai tre punti, e invece è arrivato questo terzo passo falso consecutivo. Non dobbiamo piangerci addosso ma ripartire” la parole del tecnico saronnese, Fiorenzo Roncari.

Prosegue Roncari: “Siamo stati sterili in avanti, è un momento in cui al monimo errore paghiamo dazio, certe difficoltà offensive ci sono e l’assenza di Mammetti per infortunio ha pesato: è un periodo in cui va un po’ tutto storto ma questo è il calcio. Tutti si aspettavano di più ed anche io, ma forse qualche valutazione più essere stata sbagliata… Non voglio dire che abbiamo quello che siamo, perchè le ambizioni erano diverse ma chiaramente dobbiamo fare un salto di qualità per un buon finale di stagione” conclude il trainer.

Fbc Saronno-Sestese 0-1

FBC SARONNO (4-1-2-3): Todesco; Pandini (1’ st Favilla), Ortolani, Fasoli, Ruschena (30’ st Alletto); Pedrocchi (25’ st Papasodaro); Ferrari (30’ st Cherubini), Proserpio; Sironi (1’ st Bello), Locati, Schingo. A disposizione Tucci, Brenicci, Cabezas, De Vincenzi. All. Roncari.

SESTESE (3-4-3): Ferrara; Lunghi, Della Volpe, Scaglione; Spera, Pellini, Mhaimer, Ippolito (40’ st Merandi); Russo (33’ st Macchi), Rossi (22’ st Rancati), Romano (44’ st Basso Serati). A disposizione Rago, Balconi, Arrigoni, Spaiu, Pasaretta. All. Tomasoni.

Arbitro: Ballabio di Seregno (Missaglia di Monza e Cila di Chiari).

Marcatore: 19’ pt Scaglione (Se).

