SARONNO – Se non è un derby poco ci manca, il Fbc Saronno – reduce dal successo a Cinisello – vuole proseguire la sua serie positiva in Eccellenza anche domenica, quando il calendario propone la sfida casalinga (stadio di via Biffi, alle 14.30) con un Meda piuttosto indecifrabile, che alterna buona prove a partite meno convincenti. E infatti l’allenatore saronnese Fiorenzo Roncari proprio non si fida, degli avversari: “Importante è innanzitutto non complicarci la vita da soli come a Cinisello, quando abbiamo sofferto perchè non l’abbiamo chiusa quando ne abbiamo avuto l’opportunità. Mi aspetto, col Meda, un’altra gara impegnativa ma ormai se siamo abituati. Per ora la zona play off non la guardiamo, potrà essere a conseguenza se sapremo fare bene”.

Classifica

Solbiatese 33 punti, Mariano 30, Rhodense 27, Pavia e Caronnese 26, Ardor Lazzate 25, Fbc Saronno 21, Vergiatese 18, Meda 17, Ispra, Lentatese e Sedriano 15, Cinisello 13, Sestese e Casteggio 12, Legnano e Robbio Libertas 7, Base 96 Seveso 5.

(foto e video: Fiorenzo Roncari parla del match domenicale contro Meda)

30112024