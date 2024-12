news

CARONNO PERTUSELLA – La sconfitta è stata netta, 4-1 nel derby in trasferta della domenica pomeriggio in Eccellenza, contro la Caronnese, e l‘allenatore del Fbc Saronno, Fiorenzo Roncari, riflette sulle cause: “Una gara dai due volti, nel primo tempo abbiamo controllato la situazione mentre nella ripresa al primo errore abbiamo perso le nostre certezze, ed allora è stata una sequela di errori, che ci ha messo nella condizione di dover accettare questo risultato!”

Caronnese-Fbc Saronno 4-1

CARONNESE (4-3-3): Paloschi; Cerreto, Galletti, Sorrentino, Dilernia; Zibert; Malvestio, Cannizzaro; Doumbia, Romeo (41’ st Paltrinieri), Colombo. A disposizione Vergani, Battistella, Lofoco, Oliviero, De Angelis, Savino, Rosa, Corno. All. Ferri.

FBC SARONNO (3-5-2): Todesco; Ortolani, Bello, Fasoli; Cabezas (34’ st Ferrari), Vaglio, Pedrocchi, De Vincenzi (11’ st Favilla), Ruschena (26’ st Sironi); Mammetti, Locati (38’ st Schingo). A disposizione Gargarella, Brennici, Ciceri, Lanzarotti, Mazzone. All. Roncari.

Arbitro: Consales di Lodi (Bonfanti di Milano e Cometti di Bergamo).

Marcatori: 37’ pt Mammetti (S), 8’ st Romeo (Ca), 15’ st Sorrentino (Ca), 34’ st Colombo (Ca), 38’ st Romeo (Ca).

Note – Spettatori 500. Angoli 10-1 Caronnese. Ammoniti Cabezas, Romeo. Recupero 1-3.

Risultati

Base 96 Seveso-Casteggio 0-1, Caronnese-Fbc Saronno 4-1, Cinisello-Solbiatese 1-1, Legnano-Vergiatese 3-0, Lentatese-Sestese 2-1, Mariano-Pavia 1-2, Meda-Ardor Lazzate 1-4, Rhodense-Ispra 4-0, Sedriano-Robbio Libertas 1-0.

Classifica

Solbiatese 40 punti, Pavia e Caronnese 38, Mariano 36, Ardor Lazzate 35, Rhodense 34, Fbc Saronno 28, Meda 21, Vergiatese 20, Cinisello, Casteggio, Lentatese e Sedriano 19, Sestese e Ispra 15, Legnano 14, Robbio Libertas 8, Base 96 Seveso 6.

22122024