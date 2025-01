news

VERGIATE – “Ancora una buona partita ma non è arrivato il risultato sperato” dice, in estrema sintesi, l’allenatore della Vergiatese, Fabio Rovrena, battuta in casa dal Fbc Saronno (0-2), domenica pomeriggio nella 3′ di ritorno del campionato di Eccellenza.

Vergiatese-Fbc Saronno 0-2

VERGIATESE (3-4-1-2): Martignoni; Colombo (43’ st Dellavedova), Sandrini, Ghilardi; Marin (26’ st Tumino), Sansone (38’ st Riccelli), Dal Santo, Okaingni (16’ st Caricati); Midaglia (28’ st Costan); Giuricich, Vara. A disposizione Demalija, Morello, Cornelli, Zouine. All. Rovrena.

FBC SARONNO (4-2-3-1): Todesco; Pandini (1’ st Ruschena), Ortolani, Bello, Alletto; Papasodaro, Favilla (40’ st Ferrari); Vaglio (31’ st Fasoli), Pedrocchi (1’ st Cabezas), Schingo (1’ st Locati); Mammetti . A disposizione Tucci, Brennici, Ciceri, Sironi. All. Roncari.

Arbitro: Tosi di Busto Arsizio (Orsogna di Milano e Rubino di Cinisello Balsamo).

Marcatori: 4’ st e 19’ st Mammetti (S).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 2-1 per la Vergiatese. Ammoniti Okaingni, Alletto, Caricati, Fasoli. Recupero 1-3.

