LENTATE SUL SEVESO – “Avremmo meritato di più”: Andrea Sagnella, vice allenatore della Lentatese (sostituisce lo squalificato Simone Fossati), non nasconde la delusione dopo la sconfitta casalinga contro il Fbc Saronno (1-2). “Primo tempo buono, siamo andati meritatamente in vantaggio mentre nella ripresa ci sono stati due episodi evitabili che hanno portato alla rimonta del Saronno. Poi tanta foga per recupare, ma così ci siamo allungati e siamo andati in confusione, si è visto che non siamo più riusciti ad avere i palleggi del primo tempo”.

Lentatese-Fbc Saronno 1-2

LENTATESE (4-3-3): Barlocco; Malacarne, Dugnani, Arienti (18′ st Borsani), Pignatiello; Molteni, Carrino, Leone (30′ st Parravicini); Siviero (30′ st Motta), Siano, Diaferio. A disposizione Leoni, Filomeno, Spinelli, Balduzzi, Morin, Musazzi. All. Sagnella.

FBC SARONNO (4-1-3-2):Todesco; Ortolani, Bello, Fasoli, Alletto (1′ st Cabezas); Di Vincenzi; Ferrari (30′ st Papasodaro), Proserpio (18′ st Mammetti), Favilla; Schingo (30′ st Brennici), Locati (43′ st Ruschena). A disposizione Tucci, Ciceri, Sironi, Pedrocchi. All. Tibaldo.

Arbitro: Foresti di Bergamo (Zappella di Bergamo e Scopelliti di Milano).

Marcatori: 44′ pt Siano (L), 5′ st Locati (S), 9′ st Schingo (S).

Note – Spettatori 150 circa. Angoli 13-4 Lentatese. Ammoniti Favilla, Dugnani, Fasoli, e Marco Proserpio dirigente Fbc Saronno. Recupero 1-5.

09032025