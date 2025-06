news

SAN DONÀ DI PIAVE – La Caronnese torna da San Donà Di Piave con amarezza e rammarico dopo la sconfitta ai calci di rigore rimediata nel match disputato nel primo pomeriggio di oggi 1 giugno contro il Sandonà allo stadio Verino Zanutto in occasione del ritorno della semifinale play-off nazionale di Eccellenza nonostante la vittoria per 0-1 nei tempi regolamentari, determinante anche la sconfitta per 1-2 nella semifinale di andata.

Al termine del match, si è espresso il tecnico rossoblu Michele Ferri: “Abbiamo fatto una grande prestazione, dal primo all’ultimo, siamo passati in vantaggio meritatamente ma è mancata la zampata per fare il secondo goal”. Continua il mister: “Stagione straordinaria, non c’è nulla da rimproverare ai ragazzi, adesso si pensa all’anno prossimo, la società è ambiziosa”.

Sandonà-Caronnese 3-2 dopo calci di rigore (0-1 nei tempi regolamentari)

SANDONA’ (4-3-3): Battaiotta; Pasian (4’ p.t. Di Sopra), Abcha, Granzotto, Crescente; Scroccaro (2’ s.t.s. Mazzon), Fortunato, Teso A.; De Stefani (8’ s.t.s. Brichese), Crivaro, Scantamburlo (35’ s.t. Destito). A disposizione Teso G., Cassia, Rocchetto, Ruffato. All. Siciliano.

CARONNESE (4-3-3): Paloschi; Battistella (1’ s.t.s. Lofoco), Galletti, Sorrentino, Napoli (42’ s.t. Dilernia); Malvestio (15’ p.t.s. Cerreto), Zibert, Cannizzaro (17’ s.t. Paltrinieri); Corno, Romeo, Colombo. A disposizione Vergani, Savino, Tondi, De Angelis, Omoregbe, Paltrinieri. All. Ferri.

Arbitro: Pellegrino di Teramo (Cocciolone di L’Aquila e Di Minico di Ariano Irpino, quarto uomo Zini di Udine).

Marcatore: 35’ pt Corno (Ca) (r). Sequenza rigori Colombo (Ca) parato, Crivaro (S) gol,

Romeo (Ca) gol, Abcha (S) gol, Galletti (Ca) parato, Destito (S) parato, Sorrentino (Ca) parato, Di Sopra (S) gol.