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RHO – Il controllo del gioco non è bastato al Fbc Saronno, sconfitto 1-0 dalla Rhodense nella prima gara ufficiale della stagione, valida per la fase a gironi della Coppa Italia d’Eccellenza. Al termine della partita, il tecnico biancoceleste Danilo Tricarico non nasconde la propria insoddisfazione, soprattutto per la scarsa efficacia mostrata dalla squadra in fase offensiva. «Al di là della beffa, il problema è che non possiamo essere così sterili pur avendo il controllo del gioco – analizza Tricarico – Ci possono essere tutte le attenuanti del caso, ma mi aspetto molto di più dai miei giocatori».

Il tecnico sa di avere a disposizione una squadra costruita con ambizioni importanti e chiede quindi un salto di qualità, a cominciare dalle decisioni negli ultimi metri: «I miei giocatori hanno sicuramente qualità diverse e possono essere molto più efficaci, innanzitutto nelle scelte e poi nelle realizzazioni tecniche».

Non c’è comunque molto tempo per soffermarsi sulla sconfitta di Rho. Per il Saronno si apre infatti una settimana importante di lavoro in vista dell’esordio in campionato e del doppio confronto ravvicinato con la Caronnese, prima in campionato e successivamente in Coppa Italia. «Pensiamo a una partita alla volta. Adesso abbiamo davanti una bella settimana di lavoro nella quale cercheremo sicuramente di migliorarci. Poi penseremo alla Caronnese e successivamente vedremo cosa accadrà in Coppa».

Il pensiero di Tricarico è soprattutto rivolto all’inizio del campionato, quando i punti cominceranno a pesare: «Adesso inizia il campionato e dobbiamo farci trovare sicuramente più pronti rispetto a quello che abbiamo fatto vedere oggi». Una sconfitta che dunque non cambia le ambizioni del Saronno, ma che per Tricarico rappresenta un primo campanello d’allarme sul quale lavorare immediatamente: maggiore concretezza e incisività saranno le priorità della settimana che porta all’esordio in campionato.

06092026