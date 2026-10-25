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SARONNO – Non nasconde la propria amarezza Danilo Tricarico, allenatore del Fbc Saronno, dopo il pareggio per 2-2 contro la Lentatese. Nel dopopartita il tecnico biancoceleste ha criticato la direzione arbitrale, in particolare per l’espulsione di Mazzola al 37′ del primo tempo, quando la sua squadra conduceva 2-0. «La decisione sull’episodio è a dir poco imbarazzante, soprattutto se si fa il paragone con quello che era successo a Giudici qualche minuto prima – ha dichiarato Tricarico – Parla un allenatore che in vent’anni è stato espulso soltanto due volte, quindi penso di essere tra i più corretti. Però avere arbitri così scarsi è un problema, perché poi indirizzano le partite in un secondo».

Parole particolarmente dure da parte del tecnico saronnese, convinto che il cartellino rosso abbia cambiato radicalmente l’andamento di una gara che il Saronno sembrava avere saldamente in mano. Tricarico ha però voluto sottolineare anche gli aspetti positivi della prestazione dei suoi giocatori: «Il Saronno ha fatto una partita da grande squadra, sia nei primi quaranta minuti sia nel resto dell’incontro. Finalmente abbiamo sofferto insieme e questo è un segnale importante». Il tecnico non ha nascosto il rammarico per il risultato, ma ha invitato a guardare avanti con fiducia: «Viviamo questo pareggio come due punti persi, però la voglia di stare dentro la sofferenza tutti insieme, di non mollare mai e di avere alla fine anche noi le occasioni più nitide per ribaltarla e portarla a casa deve darci tanta fiducia per il prosieguo».

La partita. Il Saronno si è portato sul 2-0 con una doppietta di Vassallo, a segno al 12′ e al 29′ del primo tempo. Al 37′ l’espulsione di Mazzola per fallo da ultimo uomo ha lasciato i biancocelesti in dieci. La Lentatese ha accorciato le distanze con Berra nel recupero della prima frazione e ha completato la rimonta con Malacarne al 4′ della ripresa. Nel secondo tempo Favilla ha avuto una buona occasione per riportare avanti il Saronno, ma ha calciato alto. Risultato finale 2-2.

Su ilSaronno anche l’intervista all’allenatore ospite Roberto Mastrolonardo.

E la cronaca play by play del match.

Fbc Saronno-Lentatese 2-2

FBC SARONNO (4-3-3): De Toni; Brambilla (1′ s.t. Lazzaro), Lofoco, Mazzola, Ruschena; Ientile, Schenetti (14′ s.t. Favilla), Malvestio; Giudici (36′ s.t. Sardo), Candido (42′ s.t. Tarabbia), Vassallo (21′ s.t. Cocuzza). A disposizione: Zadek, Rusyn, Cabezas, Serra. All. Tricarico.

LENTATESE (3-4-3): Barlocco; Marrosu (21′ s.t. Ferrara), Molteni, Pignatiello; Malacarne, Fumagalli, Liserani (38′ s.t. Ranfi), Carlino; Lanzarini (21′ s.t. Alagna), Berra (42′ s.t. Vassena), Angiò Al. (30′ s.t. Galbiati). A disposizione: Veronese, Angiò An., Arienti, Gualandris. All. Mastrolonardo.

Arbitro: Fiorini di Bergamo (assistenti Mokhnatyy di Brescia e Nocera di Como).

Marcatori: p.t. 12′ e 29′ Vassallo (S), 47′ Berra (L); s.t. 4′ Malacarne (L).

25102026