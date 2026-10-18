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SARONNO – Soddisfatto per la prestazione, meno per il risultato. Danilo Tricarico, allenatore del Fbc Saronno, ha analizzato con lucidità il rocambolesco 3-3 contro la Rhodense, una partita nella quale i biancocelesti hanno ribaltato lo svantaggio iniziale portandosi sul 3-1, prima di subire la rimonta della capolista. Per il tecnico, però, il segnale più importante è arrivato dalla qualità del gioco espresso dalla sua squadra. «Abbiamo fatto, dal punto di vista del gioco, una buonissima prestazione – ha sottolineato Tricarico nell’intervista del dopopartita – Se togliamo le due aree di rigore, non è stata la partita perfetta, ma poco ci manca». Un giudizio positivo, accompagnato però da una critica precisa agli errori che hanno consentito alla Rhodense di tornare in partita. Il tecnico non ha cercato alibi, nemmeno nell’espulsione di Scaglione, arrivata al 24′ della ripresa quando il Saronno conduceva ancora 3-2.

«È giusto dire che ci sono delle disattenzioni che, se si vogliono vincere le partite, non sono compatibili con una squadra che vuole stare in alto. È vero che l’espulsione può aver condizionato la partita, ma loro hanno trovato il 3-3 su una nostra ingenuità». Tricarico ha richiamato l’attenzione anche sugli altri episodi difensivi che hanno favorito gli avversari. «Il primo gol è arrivato da una grossa ingenuità. Sul secondo, se si mette la palla fuori, non succede nulla», ha osservato l’allenatore, evidenziando quanto possano pesare certe scelte nei momenti decisivi. Al di là dei rimpianti, resta comunque la convinzione che il Saronno abbia definitivamente superato le difficoltà incontrate nelle prime giornate. «Torniamo a casa con l’ottimismo di chi ha giocato. Il brutto inizio, per me, è ormai un lontano ricordo», ha dichiarato Tricarico. Il prossimo passo dovrà essere quello di accompagnare la crescita del gioco con una maggiore solidità nei momenti delicati.

«La soglia di attenzione deve crescere, e deve crescere in fretta. Bisogna sentire maggiormente il pericolo, perché come la Rhodense ci sono tante altre squadre forti e non possiamo regalare noi dei gol così» conclude il mister.

La partita – La Rhodense era passata in vantaggio al 40′ del primo tempo con Borda. Nella ripresa il Saronno aveva ribaltato il risultato in appena quindici minuti grazie alle reti di Lofoco al 2′, Malvestio al 12′ e Vassallo al 17′. Donini aveva accorciato le distanze al 21′, prima dell’espulsione di Scaglione per doppia ammonizione al 24′. Al 41′ Diaferio aveva trovato il definitivo 3-3, consentendo agli ospiti di mantenere l’imbattibilità e raggiungere quota 16 punti.

Su ilSaronno anche l’intervista al tecnico ospite, Alessandro Marzio.

E la cronaca play by play del match.

Fbc Saronno-Rhodense 3-3

FBC SARONNO (4-3-3): De Toni; Rusyn (1′ st Tarabbia), Scaglione, Lofoco, Ruschena; Ientile (2′ st Favilla), Schenetti (46′ st Cabezas), Malvestio; Giudici, Candido (26′ st Mazzola), Vassallo (39′ st Cocuzza). A disposizione: Zadek, Sardo, Stucchi, Serra. Allenatore: Danilo Tricarico.

RHODENSE (5-3-2): Monzani; Sordelli, Pessina (22′ st Diaferio), Oliva (39′ st Comelli), Bettoni, Concina; Vairani, Mercurio (34′ st Maestroni), Selmi; Donini (29′ st Ballabio), Borda. A disposizione: Dieci, Ortolan, Vecchierelli, Puccio, Bonfieni. Allenatore: Marzio.

Arbitro: Giovanni Bozzoni di Cinisello Balsamo. Assistenti: Francesco Foltran di Seregno e Alessio Greco di Treviglio.

Marcatori: 40′ pt Borda (R); 2′ st Lofoco (S), 12′ st Malvestio (S), 17′ st Vassallo (S), 21′ st Donini (R), 41′ st Diaferio (R).

Note: spettatori 150; angoli 5-3 per il Saronno; ammoniti Pessina, Oliva, Scaglione, Donini e De Toni. Espulso al 24′ st Scaglione per doppia ammonizione. Recupero 0′ e 4′.

Risultati della sesta giornata: Vergiatese-Magenta 2-1; Sedriano-Baranzatese 2-6; Academy Calvairate-Barona 1-2; Ardor Lazzate-Caronnese 1-1; Besnatese-Assago 1-1; Legnano-Aurora Cantalupo 2-1; Lentatese-Tribiano 3-4; Fbc Saronno-Rhodense 3-3.

Classifica: Rhodense e Legnano 16 punti; Caronnese 14; Baranzatese 13; Barona 10; Vergiatese 9; Sedriano e Fbc Saronno 8; Academy Calvairate e Tribiano 7; Lentatese e Aurora Cantalupo 5; Ardor Lazzate e Magenta 4; Assago e Besnatese 2.

18102026