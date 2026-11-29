news

LAZZATE – Prima vittoria sulla panchina del Fbc Saronno per Roberto Bonazzi, che al termine del derby vinto per 3-2 sul campo dell’Ardor Lazzate ha analizzato la prestazione dei biancocelesti, sottolineando gli aspetti positivi ma anche la necessità di compiere ulteriori passi avanti.

«Nel primo tempo abbiamo avuto un po’ più di supremazia e siamo riusciti ad andare al riposo con il doppio vantaggio. Nei primi dieci minuti della partita siamo stati in difficoltà perché il Lazzate ci ha pressato alto, poi con la qualità dei nostri giocatori siamo riusciti a fare due gol, meritati credo» ha spiegato Bonazzi. Il tecnico saronnese ha riconosciuto le difficoltà incontrate anche in apertura di ripresa: «Nel secondo tempo il Lazzate ci ha pressato ancora molto bene, ha accorciato le distanze e poi siamo riusciti a chiuderla». Nonostante la soddisfazione per i tre punti conquistati, Bonazzi ha rimarcato la necessità di lavorare soprattutto sulle disattenzioni: «Il gol del 3-2 è giunto a tempo ormai scaduto, però dobbiamo migliorarci, forse parecchio, perché è assolutamente un gol da non prendere».

Sul fronte opposto Mavillo Gheller, allenatore dell’Ardor Lazzate, ha lamentato i ritmi troppo bassi del primo tempo e le distrazioni costate care alla propria squadra, apprezzando comunque la reazione dei suoi giocatori nella ripresa e la volontà di crederci sino all’ultimo.

La partita

In avvio di gara l’Ardor Lazzate si è reso pericoloso con Cazzaniga, che al 5′ ha colpito la traversa, mentre al 21′ è stata annullata una rete di Vavassori per un fallo sul portiere. Nel frattempo il Saronno aveva dovuto sostituire l’infortunato Todesco con Zadek.

Al 27′ Giudici ha portato in vantaggio i biancocelesti, ribadendo in rete da distanza ravvicinata dopo una respinta di Righetto su colpo di testa di Diouck. Al 31′ Ientile ha approfittato di un errore del portiere lazzatese su un retropassaggio per firmare lo 0-2.

Al 4′ della ripresa Gatelli ha riaperto la partita sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma al 30′ Ientile, con un diagonale dalla sinistra, ha realizzato la propria doppietta personale e il terzo gol saronnese. In pieno recupero, al 48′, Mauri ha fissato il risultato sul definitivo 2-3.

Il Fbc Saronno sale così a quota 19 punti in classifica, ritrovando il successo dopo la sconfitta casalinga della scorsa domenica contro il Calvairate. L’Ardor Lazzate rimane invece fermo a quota 10.

Il tabellino

Ardor Lazzate-Fbc Saronno 2-3 (0-2)

ARDOR LAZZATE (4-3-3): Righetto; Mauri, Gatelli, Soldi, Eberini (1′ st Torraca); Di Giuliomaria, Bertoni, Vavassori; Panatti, Valerin, Cazzaniga. A disposizione: Speziale, Annoni, Gondor, De Milato, Ortelli, Galimberti, Ballarini, Carbone. Allenatore: Gheller.

FBC SARONNO (4-1-3-2): Todesco (12′ pt Zadek); Renner, Tarabbia (19′ st Ruschena), Diouck, Scaglione; Lazzaro (24′ st Cabezas); Malvestio (24′ st Cocuzza), Schenetti, Ientile; Vassallo, Giudici. A disposizione: Lofoco, Brambilla, Favilla, Martini, Serra. Allenatore: Bonazzi.

Arbitro: Serafini di Crema (Silvestri di Pavia e Milani di Bergamo).

Marcatori: 27′ pt Giudici (S), 31′ pt Ientile (S), 4′ st Gatelli (A), 30′ st Ientile (S), 48′ st Mauri (A).

Note: spettatori 250. Angoli 6-2 per l’Ardor. Ammoniti Panatti, Cazzaniga, Gatelli, Cabezas e Ruschena. Recupero 1′ pt e 4′ st.

Eccellenza, girone A – Risultati della 12ª giornata

Academy Calvairate-Vergiatese 2-0

Ardor Lazzate-Fbc Saronno 2-3

Aurora Cantalupo-Assago 2-0

Caronnese-Baranzatese 2-0

Legnano-Rhodense 1-0

Lentatese-Barona 3-1

Sedriano-Besnatese 1-0

Tribiano-Magenta 3-0

La classifica

Legnano 32 punti; Rhodense 26; Caronnese 24; Tribiano 23; Academy Calvairate e Baranzatese 22; Barona, Sedriano e Fbc Saronno 19; Lentatese 12; Aurora Cantalupo e Besnatese 11; Ardor Lazzate e Vergiatese 10; Magenta 5; Assago 2.

29112026