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SEDRIANO – Un pareggio conquistato in pieno recupero, al termine di una partita combattuta, che lascia soddisfatto l’allenatore del Sedriano Paolo Barbieri. Il 2-2 contro il Fbc Saronno, raggiunto al 48′ della ripresa grazie a un rigore trasformato dall’ex Schingo, viene accolto dal tecnico di casa come il giusto riconoscimento per la prestazione della sua squadra. «Secondo me è il giusto premio per la prestazione offerta dalla squadra. Meritavamo sicuramente il pari, non voglio sbilanciarmi su qualcosa di più, perché poi il campo parla sempre, però abbiamo fatto un’ottima prestazione», ha commentato Barbieri nella videointervista al termine dell’incontro. Il tecnico ha sottolineato soprattutto l’atteggiamento aggressivo e determinato dei suoi giocatori, capaci di mettere in difficoltà un avversario di qualità come il Saronno. «I ragazzi sono stati perfetti perché abbiamo preparato la gara in quel modo. L’avevamo analizzata e sapevamo le qualità del Saronno. Hanno fatto una prestazione maiuscola, assimilando benissimo quello che avevamo chiesto. I complimenti sono tutti per loro».

Quanto agli obiettivi stagionali, Barbieri preferisce mantenere un approccio prudente: «Ci pensiamo domenica dopo domenica. Vogliamo offrire delle buone gare, prestazioni e fare più punti possibili».

La partita

La gara della decima giornata di Eccellenza si era aperta con un’occasione per il Sedriano, vicino al vantaggio all’8′ con un palo colpito da Schingo. Al 25′ era stato invece il Saronno a passare con un diagonale di Ientile. Immediata la reazione dei padroni di casa, prima con una traversa di Tomassone e poi con il pareggio di Airaghi, a segno di testa al 32′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Prima dell’intervallo anche Vassallo aveva colpito un palo per gli ospiti.

Nella ripresa, al 13′, proprio Vassallo aveva riportato avanti i biancocelesti, ribadendo in rete un pallone rimasto nell’area piccola dopo un’azione di Ientile. Il Saronno sembrava ormai vicino alla vittoria, ma al 48′ Schingo, atterrato in area da Lofoco, ha trasformato il rigore del definitivo 2-2.

Un risultato che premia la determinazione del Sedriano e lascia qualche rimpianto al Saronno di mister Tricarico, raggiunto quando ormai i tre punti sembravano a portata di mano.

Sedriano-Fbc Saronno 2-2

SEDRIANO (4-3-3): Menegoni; Garavaglia (46′ st Quaglio), Vinetot, Airaghi (35′ st Citro), Tomassone; Gianelli, Brugnone (46′ st Celano), Pitissi (21′ st Leone); Schingo, Parrella (35′ st Bonora), Isufi. A disposizione: Gelao, Taccone, Annale, Arisci. Allenatore: Barbieri.

FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Brambilla (24′ st Tarabbia), Diouck, Scaglione, Renner; Malvestio (15′ st Lazzaro), Schenetti, Ientile (28′ st Favilla); Vassallo (36′ st Serra), Candido (36′ st Lofoco), Giudici. A disposizione: Zadek, Rusyn, Sardo, Cocuzza. Allenatore: Tricarico.

Arbitro: Sivilli di Chieti (assistenti Houjjaji di Treviglio e Guida di Pavia).

Marcatori: 25′ pt Ientile (S), 32′ pt Airaghi (Se); 13′ st Vassallo (S), 48′ st Schingo (Se, rigore).

Note: spettatori 200 circa. Angoli 8-1 per il Sedriano. Ammoniti Scaglione, Malvestio, Brugnone, Favilla, Serra. Recupero: 1′ pt, 5′ st.

15112026