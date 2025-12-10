Calcio Eccellenza semifinale Coppa Italia. Ferri (Caronnese): “Ci avevo creduto”
MEDA – Grande rammarico in casa Caronnese dopo la sconfitta per 3-1 oggi nella semifinale di Coppa Italia d’Eccellenza contro la Solbiatese. L’allenatore Michele Ferri riconosce la prova straordinaria dei suoi giocatori, costretti a disputare buona parte del match in inferiorità numerica. Per Ferri, la possibilità di arrivare almeno ai rigori era molto concreta, considerato l’impegno e la compattezza mostrati dalla squadra nonostante l’uomo in meno. L’espulsione, arrivata a grande distanza dalla porta, lascia più di una perplessità, anche se il tecnico preferisce non approfondire ulteriormente le scelte arbitrali.
A pesare è soprattutto il gol del 2-1 di Martinez nel finale, arrivato nel momento in cui la Caronnese stava compiendo uno sforzo significativo per completare la rimonta. Un’occasione sfumata che lascia l’amaro in bocca, ma che conferma il carattere del gruppo rossoblù.
Su ilSaronno anche l’intervista al portiere della Solbiatese, Gianmarco Chironi.
Calcio semifinale Coppa Italia Eccellenza, Chironi decisivo: “Gara complicata ma obiettivo centrato”
L’intervista al patron della Solbiatese, Claudio Milanese.
Ed anche il play by play del match.
Calcio, semifinale Coppa Italia Eccellenza, Caronnese-Solbiatese in diretta
Solbiatese-Caronnese 3-1
SOLBIATESE: Chironi, Lonardi D. (24′ st Guanziroli), Gabrielli, Cosentino (31′ st Puka), Manfrè, Cocuz, Minuzzi (19′ st Silla), Gasparri (37′ st Martinez), Fiorella (21′ st Bobbo), Suatoni, Monteiro. A disposizione Cavalleri, Ceruti, Galli, Guidetti. All. Grieco.
CARONNESE: Vergani, Vitofrancesco, Dilernia, Cannizzaro (12′ st Terrini), Galletti, Sorrentino, Malvestio, Ortelli (35′ st Bugno), Colombo, Di Quinzio (31′ st Vaghi), El Hilali (12′ st Ghibellini). A disposizione Colombo, Tumino, Corno, Cerreto, Savino. All. Ferri.
Arbitro: Cortesi di Bergamo (Molino di Cinisello Balsamo e Ravelli di Bergamo).
Marcatori: 7′ pt Monteiro (S), 17′ st Ghibellini (C), 43′ st Martinez (S), 48′ st Monteiro (S).
10122025