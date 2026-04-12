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SESTO CALENDE – Al termine della gara, l’allenatore della Sestese Benin commenta la sconfitta analizzando soprattutto l’episodio chiave del match:

«Nel primo tempo l’abbiamo approcciata bene, sapevamo come giocavano, li abbiamo presi alti e messi in difficoltà. Poi però non ci gira mai bene: un palo come quello di Fischetti, colpo sicuro, esce invece di entrare».

Il tecnico sottolinea anche alcuni episodi arbitrali che, a suo dire, hanno inciso sull’andamento della partita:

«Da otto partite a questa parte abbiamo sempre qualche episodio negativo. Non è un alibi, ma è un dato di fatto. Oggi è stato assegnato un rigore che secondo me non c’è, inesistente».

Nonostante la delusione, la squadra ha provato a reagire:

«Siamo già andati sotto e abbiamo provato a rimetterla in piedi, anche con una bella parata del loro portiere su una nostra occasione. Purtroppo è andata così».

Infine uno sguardo al finale di stagione:

«Abbiamo ancora due partite, dobbiamo fare più punti possibili. Finché la matematica non ci condanna al 100%, proveremo sempre a dare il massimo».