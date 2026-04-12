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SESTO CALENDE – Mister Tricarico analizza la vittoria dell’FBC Saronno, arrivata al termine di una gara sofferta ma preziosa:

«È stata una partita difficile. Oggettivamente abbiamo creato molte occasioni, soprattutto nei primi 20 minuti del secondo tempo, per chiuderla, ma non siamo stati abbastanza lucidi sotto porta».

Il tecnico biancoceleste sottolinea però l’aspetto più importante del risultato:

«Quello che conta è aver vinto. E guardando anche gli altri risultati, possiamo dire che dall’alto qualcuno ha dato una mano. È bello essere tornati a essere padroni del nostro destino, anche se sarà comunque molto complicato».

Tricarico guarda già ai playoff e alla prossima sfida decisiva:

«I playoff iniziano domenica contro la Caronnese e cercheremo di farci trovare pronti. Ci sarà anche un derby attesissimo, sia da noi che dai tifosi: è uno scoglio difficile ma da superare».

Infine, una chiosa sul finale di stagione:

«Se dovessimo superare questo ostacolo ci mancherebbe solo l’ultima partita per conquistare i playoff. Ci credevamo, anche se era complicato: a volte un pizzico di fortuna aiuta gli audaci».