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SOLBIATE ARNO – Dopo una bella stagione ricca di emozioni, si conclude definitivamente il campionato del Fbc Saronno allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno dove si è disputata nel primo pomeriggio di oggi 10 maggio la finale play-off del girone A di Eccellenza Lombardia vinta e dominata dai padroni di casa della Solbiatese.

Al termine dei 90 minuti che hanno decretato la vittoria della squadra di casa, si è espresso Luca Guidetti, mvp del match vista la doppietta messa a segno oggi: “Prestazione sopra le righe di tutta la squadra in una partita molto importante per la società, abbiamo fatto di tutto per farci trovare pronti. Adesso bisogna arrivare fino in fondo”.

Grande orgoglio e soddisfazione anche per il capitano della Solbiatese Mattia Gabrielli: “Era a da agosto che lottavamo, oggi finalmente ci siamo divertiti mettendo in mostra una grande prestazione contro una squadra di grande livello. Il nostro obbiettivo è quello di andare in Serie D, abbiamo avuto tre strade diverse per raggiungerla ma siamo usciti in Coppa e perso il campionato per grande merito dell’Arconatese, adesso dipende da noi”.

SOLBIATESE – FBC SARONNO 3-0 (1-0)

SOLBIATESE (3-5-2) Chironi, Gabrielli, Puka, Cosentino (38’ st. Lonardi), Bobbo (40’ st. Fiorella), Suatoni, Cocuz, Guidetti, Gasparri (26’ st. Guanziroli), Monteiro Barbosa (38’ st. Banfi), Martinez (23’ st. Silla). A disposizione Cavalleri, Galli, Minuzzi, Manfrè.

All. Gatti.

FBC SARONNO (3-4-1-2) Todesco, Mzoughi (5’ st. Benedetti), Viganò, Lorusso (25’ st. Serra), Cabezas (5’ s.t. Alletto), Ientile, Lazzaro, Ruschena, Candido, Vassallo, Cocuzza (39’ st. Mira). A disposizione Foresti, Lofoco, Raimondo, Quaglio, De Vincenzi.

All. Tricarico.