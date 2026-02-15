news

SOLBIATE- Al termine del successo per 3-1 contro il Saronno, mister Gatti analizza la prestazione della Solbiatese, soffermandosi soprattutto sull’avvio di gara:

«È stata una partita complicata. I primi 30-40 minuti non sono stati assolutamente semplici, anzi: il Saronno è partito con un piglio importante, ci ha messo in difficoltà e ha trovato meritatamente il gol del vantaggio. In quella fase hanno anche avuto la sensazione di poter fare il secondo e metterci in grande difficoltà».

Il tecnico neroblù riconosce i meriti degli avversari, ma sottolinea il momento chiave del match:

«Per fortuna siamo riusciti a pareggiare con Cocuz, con un bellissimo gol da fuori area. Da lì in poi abbiamo creato altre due o tre situazioni importanti per andare sul 2-1. Direi che la partita è stata una mezz’ora loro e circa un’ora nostra».

Secondo Gatti, il risultato finale fotografa fedelmente l’andamento della gara:

«Penso che il punteggio rispecchi quello che si è visto in campo. Temevo molto questa partita, sia perché affrontavamo una squadra di valore, sia perché era la quinta gara in 15 giorni. Non è mai facile trovare le energie mentali per affrontare un tour de force del genere».

Infine, uno sguardo al finale di stagione e alla gestione delle energie:

«Adesso è importante recuperare e allenarci bene. Quando spendi tanto, prima o poi qualcosa paghi, e oggi lo si è visto nella prima mezz’ora. La partita di mercoledì è stata molto dispendiosa dal punto di vista mentale, ma abbiamo giocatori intelligenti e di qualità. Anche i cambi nella ripresa ci hanno dato energia, permettendoci di tornare a pressare e costringere gli avversari all’errore».