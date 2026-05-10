«Direi che oggi siamo stati davvero bravi. I ragazzi hanno messo in campo tutto quello che avevano, soprattutto dal punto di vista mentale. Hanno speso ogni energia, si sono aiutati continuamente e il risultato finale è la conseguenza di questo spirito».

Il tecnico neroblù sottolinea il valore della vittoria, arrivata dopo un periodo meno brillante:

«Venivamo da un momento delicato, con risultati modesti rispetto al percorso fatto in precedenza. Però oggi è uscita la vera forza del gruppo. Adesso dobbiamo rimetterci subito al lavoro e cercare di regalare un sogno a questa società, che lo merita al cento per cento».

Gatti analizza poi il finale di stagione della Solbiatese, spiegando come il piccolo calo fosse quasi fisiologico:

«Arrivavamo da una lunga serie positiva e può essere normale avere un momento di flessione dopo tanti risultati consecutivi. Abbiamo affrontato squadre molto motivate, che dovevano salvarsi e che hanno fatto grandi prestazioni. La Vergiatese, ad esempio, ci ha battuti meritatamente. Oggi però siamo tornati a essere solidi e questo ha fatto la differenza».

L’allenatore evidenzia anche l’importanza dell’approccio alla partita:

«Segnare subito cambia tutto. Il Saronno arrivava da una partita molto dispendiosa a livello mentale e andare sotto dopo pochi minuti ti costringe a cambiare piano gara. Recuperare una partita del genere diventa difficile, perché inevitabilmente devi concedere qualcosa all’avversario. Noi siamo stati molto bravi a sfruttare gli spazi e le ripartenze».

Infine, parole speciali per Guidetti, autore di una doppietta decisiva:

«Devo dire che mi sto ricredendo sui giocatori con qualche anno in più. Guidetti è un esempio straordinario: ha esperienza, qualità e una voglia incredibile. Corre come un ragazzino e nei momenti importanti tira fuori sempre qualcosa in più. Giocatori così sono fondamentali, dentro e fuori dal campo».

Solbiatese-Fbc Saronno 3-0 (1-0)

SOLBIATESE (3-5-2) Chironi, Gabrielli, Puka, Cosentino (38’ st. Lonardi), Bobbo (40’ st. Fiorella), Suatoni, Cocuz, Guidetti, Gasparri (26’ st. Guanziroli), Monteiro Barbosa (38’ st. Banfi), Martinez (23’ st. Silla). A disposizione Cavalleri, Galli, Minuzzi, Manfrè.

All. Gatti.

FBC SARONNO (3-4-1-2) Todesco, Mzoughi (5’ st. Benedetti), Viganò, Lorusso (25’ st. Serra), Cabezas (5’ s.t. Alletto), Ientile, Lazzaro, Ruschena, Candido, Vassallo, Cocuzza (39’ st. Mira). A disposizione Foresti, Lofoco, Raimondo, Quaglio, De Vincenzi.

All. Tricarico.

Arbitro Corbetta di Milano (Fusco di Milano e Boni di Milano).

Marcatori p.t. 5’ Guidetti (So), s.t. 4’ Monteiro Barbosa (So), 35’ Guidetti (So).

Note – Spettatori 600. Angoli 2-7 Fbc. Ammonito Vassallo Recupero 2-1.