news

SOLBIATE ARNO – Al termine della finale playoff persa contro la Solbiatese, il direttore generale dell’FBC Saronno, Marco Proserpio, traccia il bilancio della stagione biancoceleste:

«Prima di tutto devo fare i complimenti alla Solbiatese, perché è una grande squadra e oggi ha meritato la vittoria».

Nonostante l’amarezza per il risultato finale, il dg sottolinea con orgoglio il percorso compiuto dal Saronno:

«Sono appena entrato nello spogliatoio e ho fatto un applauso ai ragazzi. Abbiamo anche fatto un selfie tutti insieme, perché il percorso che abbiamo costruito è stato importante. È stata la nostra prima partecipazione ai playoff sotto questa gestione e credo sia giusto valorizzare quanto fatto».

Proserpio dedica poi un pensiero ai tifosi biancocelesti:

«Voglio ringraziare i nostri ultras, i tifosi e tutte le persone che ci sono state vicine durante la stagione. Sentire questo sostegno è stato fondamentale per il gruppo».

Infine, lo sguardo è già rivolto al futuro:

«In questo momento c’è amarezza, ed è normale che sia così, però questo è il calcio. Faccio un grande in bocca al lupo a Gorrasi e a tutta la Solbiatese. Il Saronno però va avanti e cercheremo di essere ancora più forte il prossimo anno».

Solbiatese-Fbc Saronno 3-0 (1-0)

SOLBIATESE (3-5-2) Chironi, Gabrielli, Puka, Cosentino (38’ st. Lonardi), Bobbo (40’ st. Fiorella), Suatoni, Cocuz, Guidetti, Gasparri (26’ st. Guanziroli), Monteiro Barbosa (38’ st. Banfi), Martinez (23’ st. Silla). A disposizione Cavalleri, Galli, Minuzzi, Manfrè.

All. Gatti.

FBC SARONNO (3-4-1-2) Todesco, Mzoughi (5’ st. Benedetti), Viganò, Lorusso (25’ st. Serra), Cabezas (5’ s.t. Alletto), Ientile, Lazzaro, Ruschena, Candido, Vassallo, Cocuzza (39’ st. Mira). A disposizione Foresti, Lofoco, Raimondo, Quaglio, De Vincenzi.

All. Tricarico.

Arbitro Corbetta di Milano (Fusco di Milano e Boni di Milano).

Marcatori p.t. 5’ Guidetti (So), s.t. 4’ Monteiro Barbosa (So), 35’ Guidetti (So).

Note – Spettatori 600. Angoli 2-7 Fbc. Ammonito Vassallo Recupero 2-1.