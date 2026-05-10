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SOLBIATE ARNO – Al termine della finale playoff contro la Solbiatese, il portiere dell’FBC Saronno Filippo Todesco analizza con lucidità la sconfitta maturata sul campo:

«Io sono dell’idea che il calcio sia anche questo: bisogna saper fare i complimenti agli avversari. Abbiamo affrontato quella che, secondo me, è la squadra più forte del girone e che per un motivo o per l’altro non è riuscita a vincere il campionato».

Il numero uno biancoceleste riconosce il valore della Solbiatese:

«Hanno dimostrato di essere superiori a noi in questo momento. Noi abbiamo provato a restare dentro la partita finché ci siamo riusciti, poi il match si è indirizzato sui binari che loro volevano».

Nonostante la delusione, Todesco guarda con orgoglio al percorso del Saronno:

«Sono fiero del gruppo che siamo stati e della stagione che abbiamo fatto. Abbiamo attraversato momenti difficili, ci sono stati tanti cambiamenti e diversi alti e bassi, ma la squadra ha sempre reagito».

Infine, il portiere conclude con fiducia verso il futuro del gruppo:

«Sono convinto che tutti i miei compagni faranno una grande carriera. Adesso vedremo quello che succederà, ma resta un percorso importante».

Solbiatese-Fbc Saronno 3-0 (1-0)

SOLBIATESE (3-5-2) Chironi, Gabrielli, Puka, Cosentino (38’ st. Lonardi), Bobbo (40’ st. Fiorella), Suatoni, Cocuz, Guidetti, Gasparri (26’ st. Guanziroli), Monteiro Barbosa (38’ st. Banfi), Martinez (23’ st. Silla). A disposizione Cavalleri, Galli, Minuzzi, Manfrè.

All. Gatti.

FBC SARONNO (3-4-1-2) Todesco, Mzoughi (5’ st. Benedetti), Viganò, Lorusso (25’ st. Serra), Cabezas (5’ s.t. Alletto), Ientile, Lazzaro, Ruschena, Candido, Vassallo, Cocuzza (39’ st. Mira). A disposizione Foresti, Lofoco, Raimondo, Quaglio, De Vincenzi.

All. Tricarico.

Arbitro Corbetta di Milano (Fusco di Milano e Boni di Milano).

Marcatori p.t. 5’ Guidetti (So), s.t. 4’ Monteiro Barbosa (So), 35’ Guidetti (So).

Note – Spettatori 600. Angoli 2-7 Fbc. Ammonito Vassallo Recupero 2-1.