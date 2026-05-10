«Il risultato è amaro, però bisogna essere sportivi e riconoscere il valore degli avversari. La Solbiatese è stata più brava di noi e, al di là dell’episodio del primo goal, ha meritato la vittoria perché non siamo mai riusciti a essere davvero pericolosi».

Il tecnico biancoceleste invita però a guardare anche il percorso costruito dalla squadra:

«Troppo spesso si pensa solo a correggere ciò che non ha funzionato, ma oggi bisogna anche dare merito agli avversari. Noi comunque ci abbiamo provato fino in fondo».

Infine, Tricarico traccia un bilancio del girone di ritorno del Saronno:

«Rimane il percorso fatto in questi mesi, soprattutto nel ritorno. È stato un cammino importante, che sicuramente resterà dentro il Saronno».