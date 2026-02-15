news

SOLBIATE- Al termine della gara, mister Tricarico analizza la sconfitta dell’FBC Saronno, riconoscendo i meriti degli avversari:

«Bisogna fare i complimenti alla Solbiatese perché nel secondo tempo ha meritato la vittoria. Noi, soprattutto nella prima mezz’ora, potevamo concretizzare molto di più, ma è chiaro che non possiamo pensare di venire qui e comandare la partita per 90 minuti».

Il tecnico biancoceleste sottolinea alcuni aspetti da migliorare nella gestione delle difficoltà:

«Alle prime difficoltà dovevamo essere un po’ più attenti, magari più sporchi e crederci un po’ di più. Non può andare sempre tutto liscio. Noi vogliamo giocare e continueremo a farlo, però ci sono momenti in cui bisogna badare alla sostanza e cercare di non prendere gol».

Decisivo, secondo Tricarico, l’episodio del pareggio e l’inerzia della ripresa:

«Abbiamo subito l’1-1 praticamente sul loro unico tiro in porta del primo tempo. Poi nella ripresa, anche grazie ai cambi che hanno fatto, la partita è girata dalla loro parte, e va dato merito a loro».

Nonostante il ko, il tecnico guarda avanti con fiducia:

«Allo stesso tempo faccio i complimenti ai ragazzi. Il nostro percorso non si ferma qui: vogliamo a tutti i costi raggiungere i playoff e farci trovare pronti per essere protagonisti quando ci sarà l’occasione».