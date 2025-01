news

SARONNO – Sotto di due gol, il Fbc Saronno in casa contro il Robbio ha ribaltato la situazione e vinto 3-2; si è giocato domenica pomeriggio per la seconda giornata di ritorno del campionato di Eccellenza.

Fabio Tibaldo, vice allenatore del Fbc Saronno, è contento del risultato ma non è del tutto soddisfatto della prestazione dei suoi, per il tentennante avvio: “I tre punti erano importanti dopo lo scivolone di Ispra, che sicuramente ha lasciato i suoi strascichi nella parte iniziale di gara. Siamo entrati in difficoltà in situazioni che andavano lette molto meglio, poi trovandosi sotto di due reti diventa sempre complicato e quindi per il resto non posso che dire bravi ai giocatori perchè hanno comunque raddrizzato la partita”.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match e l’intervista all‘allenatore del Robbio Libertas, Fabrizio Viassi.

Fbc Saronno-Robbio Libertas 3-2

FBC SARONNO (4-2-3-1): Todesco; Pandini, Ortolani, Bello, Alletto; Papasodaro, Favilla (27’ st Brennici); Vaglio, De Vincenzi, Schingo (11’ st Locati); Mammetti. A disposizione Tucci, Brennici, Ciceri, Sironi, Cabezas, Pedrocchi, Ferrari, Mazzone. All. Roncari.

ROBBIO LIBERTAS (4-4-2): Rainero; Alabiso, Marasco, Bullano, Pisati; Malltezi, Tartaro (30’ st Dacosta), Capodaglio, Kambo; Iemmi (8’ st De Simone), Pavesi. A disposizione Civiero, Gregori, Guida, Vicini, Cesterioli, Modotti, Barone. All. Viassi.

Arbitro: Rihai di Lovere (Danciu di Lodi e Fusco di Milano).

Marcatori: 23’ pt Pavesi (Ro), 31’ pt Malltezi (Ro), 32’ pt Schingo (S), 42’ pt De Vincenzi (S), 26’ st Pandini (S).

