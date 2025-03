news

SEVESO – Missione compiuta per il Fbc Saronno che domenica pomeriggio contro il fanalino di coda Base 96, a Seveso, ha vinto (1-2) proseguendo la serie positiva. Come fa notare il tecnico saronnese, Fabio Tibaldo, “una partita tatticamente molto diversa rispetto quella vinta a Rho mercoledì ma il risultato alla fine è stato lo stesso: ci siamo adattati ad avversari ed al campo pesante, ancora una buona prestazione”.

L’allenatore dei brianzoli, Simone Cazzaniga, invita a non mollare: “Ci sono ancora parecchi punti in palio, dobbiamo continuare ad inseguire la salvezza sino alla fine. “Anche quando perdiamo, come oggi, lottiamo sino alla fine. E’ questo il nostro spirito: finchè ci sono punti e finchè ci sono partite noi ci proviamo sempre e comunque” dice il tecnico.

Base 96 Seveso-Fbc Saronno 1-2

BASE 96 SEVESO (4-4-2): Migliore; Ramos Fortes, Cappanera, Galimberti, Grippo; Carraro (13’ st Pirovano), Ruggeri, Capelli, Pagliaro (18’ st Biancu); Marinoni (29’ st. La Grutta), Marinaci (23’ st Adamo). A disposizione Contato, Quitadamo, Argenti, Campanati, Pirovano, Romano. All. Cazzaniga.

FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Ortolani, Fasoli, Bello, Alletto (33’ st Rudi); Proserpio, Pedrocchi (13’ st Cabezas), De Vincenzi; Ferrari (25’ st Brenicci), Mammetti (43’ st Marangoni), Schingo (13’ st Locati). All. Tucci, Pandini, Papasodaro, Ruschena. All. Tibaldo.

Arbitro: Corna di Bergamo (Cortesi di Bergamo e Desiderato di Legnano).

Marcatori: 29’ pt Fasoli (Sa), 11’ st Marinaci (Ba), 35’ st Locati (Sa).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 4-3 Fbc Saronno. Ammoniti Carraro, Fasoli, Cappanera. Espulso Cappanera al 45’ st per somma di ammonizioni. Recupero 1-6.

Risultati

28′ giornata Eccellenza: Base 96 Seveso-Fbc Saronno 1-2, Cinisello-Rhodense 2-1, Ispra-Casteggio 2-2, Lentatese-Vergiatese 1-0, Mariano-Robbio Libertas 3-0, Meda-Caronnese 0-2, Pavia-Solbiatese 1-1, Sestese-Ardor Lazzate 2-1, posticipo serale Legnano-Sedriano.

Classifica

Solbiatese 65 punti, Caronnese e Pavia 64, Rhodense e Mariano 59, Ardor Lazzate 51, Fbc Saronno 46, Sestese 39, Lentatese e Cinisello 35, Vergiatese 34, Casteggio e Legnano 33, Ispra 31, Sedriano 30, Meda 23, Robbio Libertas 21, Base 96 Seveso 18.

23032025