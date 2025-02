news

SARONNO – Niente da fare nel derby per il derby Fbc Saronno, mercoledì sera al Colombo Gianetti ha vinto 2-0 la Caronnese. “Certo, c’è delusione per il risultato ma rispetto alla sconfitta di sabato scorso contro il Pavia si è vista una squadra più reattiva, non siamo riusciti a raddrizzarla ma ci abbiamo provato, buono soprattutto il secondo tempo”, dice il vice allenatore saronnese, Fabio Tibaldo.

L‘allenatore della Caronnese, Michele Ferri, non nasconde la soddisfazione: “Seconda vittoria consecutiva sempre in trasferta, dopo quella di domenica a Lentate. La serata di Saronno è per noi molto positiva, sia per i tre punti conquistati che per la bella prova di tutta la squadra”.

Si è giocato per la 16′ giornata di ritorno del campionato di Eccellenza.

Sul ilSaronno anche la cronaca play by play della partita.

FBC SARONNO – CARONNESE 0-2

Fbc SARONNO: Todesco, Brenicci, Favilla, Bello, Locati, Sironi, Ortolani, Papasodaro (1′ st Pedrocchi), Alletto, De Vincenzi (1′ st Mammetti, 26′ st Schingo), Ruschena(1′ st Proserpio). A disposizione: Tucci, Pandini, Ciceri, Ferrari, Fasoli. All: Tibaldo.

CARONNESE: Paloschi, Battistella (21′ st Napoli), Dilernia, Savino, Lofoco, Sorrentino, Malvestio, Cannizzaro, Colombo (40′ st Omoregbe), Romeo, Doumbia (1′ st Paltrinieri). A disposizione: Vergani, Sotelo Guerra, Cerreto, Oliviero, Tondi, Corno. All: Ferri.

Marcatori: Cannizzaro 1′ pt, Paltrinieri 29′ st.

27022025