news

PAVIA – Una prestazione “indigesta”, l’ha definita così il vice allenatore del Fbc Saronno, Fabio Tibaldo, parlando della partita della sua squadra nell’anticipo di Eccellenza del tardo pomeriggio di sabato a Pavia. 3-0 per i locali già a fine primo tempo, “nel secondo tempo s’è visto qualcosa di meglio da parte nostra ma ormai era tardi. Mi scuso con i tanti che sono comunque venuti a Pavia per tifare Saronno, non si è certo assistito alla prova, al di là del risultato, che tutti ci saremmo attesi” in sintesi le parole di Tibaldo in sala stampa nel dopo gara.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play della gara.

Pavia-Fbc Saronno 3-0

PAVIA (4-4-2): Cincilla; Diomande, Granziera, Concina, Nucera; Bertelli (18’ st Simeone), Itraloni, El Hilali (31’ st Djongambo), Poesio (35’ st Lazzaro); Ardemagni (23’ st Fognini), Dugourd (38’ st Ragni). A disposizione Sgura, Abba, Mereu, Pecorini. All. Bellinzaghi.

FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Ortolani, Bello, Fasoli (1’ st Pandini), Alletto; Favilla (33’ st Sironi), Pedrocchi, Cabezas (12’ st Papasodaro); Mammetti (18’ pt Schingo), Locati, De Vincenzi (1’ st Proserpio). A disposizione Tucci, Brenicci, Ferrari, Mazzone. All. Tibaldo.

Arbitro Matranga di Palermo (Caccia di Bergamo e Bonfanti di Milano).

Marcatori: 30′ pt Ardemagni (P), 36’ pt Bertelli (P), 45’ pt Ardemagni (P).

Note – Spettatori 150 circa. Angoli 8-4 Pavia. Ammoniti Cabezas, Bertelli. Recupero 2-5.

22022025