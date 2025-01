news

SARONNO – Appuntamento domenica pomeriggio alle 14.30 per il Fbc Saronno che nella terza giornata di ritorno del campionato di calcio di Eccellenza è ospite della Vergiatese: i saronnesi vanno a caccia dei tre punti per restare nella scia delle migliori.

“Dobbiamo lavorare ormai partita per partire, bisogna ragionare sul breve termine, vista la situazione di classifica – rimarca Fabio Tibaldo, vice allenatore del Fbc Saronno – In questo momento, tutti sono in cerca di punti, lo sarà anche la Vrgiatese che si deve guardare alle spalle. Noi dobbiamo cercare di non lasciare spazi, per evitare momenti complicati come ne abbiamo vissuti nel recente passato”.

Classifica

Pavia 44 punti, Mariano 42, Solbiatese 41, Caronnese e Rhodense 40, Ardor Lazzate 37, Fbc Saronno 31, Meda 22, Casteggio, Vergiatese e Sedriano 21, Cinisello e Lentatese 20, Sestese 19, Legnano e Ispra 18, Robbio Libertas 8, Base 96 Seveso 7.

