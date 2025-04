news

SARONNO – L’allenatore del Fbc Saronno, Fabio Tibaldo, presenta la sfida del lune sera a Meda, posticipo del campionato di Eccellenza. “I brianzoli hanno bisogno di punti, noi vogliamo continuare la serie positiva, mi aspetto una partita intensa e giocata con lo spirito giusto” dice il tecnico dei biancocelesti. Unica assenza annunciata, nel Fbc, quella di Ruschena.

Risultati

30′ giornata: Base 96 Seveso-Vergiatese 2-1, Cinisello-Robbio Libertas 3-0, Ispra-Pavia 0-1, Legnano-Rhodense 1-2, Lentatese-Solbiatese 1-2, Mariano-Ardor Lazzate 1-1, Sedriano-Caronnese 0-1, Sestese-Casteggio 0-0. Lunedì alle 20.30 Meda-Fbc Saronno.

Classifica

Caronnese e Pavia 70 punti, Solbiatese 69, Rhodense 63, Mariano 60, Ardor Lazzate 53, Fbc Saronno 47, Sestese 41, Cinisello 39, Vergiatese 37, Legnano e Lentatese 36, Casteggio e Ispra 34, Sedriano 30, Meda 24, Robbio Libertas e Base 96 Seveso 22.

07042025