SARONNO – Impegno serale oggi per il Fbc Saronno con l’anticipo della 27′ giornata del campionato di Eccellenza, contro il Mariano. Si gioca alle 20.30 allo stadio di via Biffi e l’allenatore saronnese, Fabio Tibaldo, ha chiesto ai suoi un’altra prova di carattere dopo quella che ha portato alla vittoria di domenica scorsa contro la Lentatese: “Troveremo una delle rivelazioni del torneo, mi aspetto la grinta che sto cercando di trasmettere a tutto il gruppo, l’obiettivo non potrà che esser quello dei tre punti!” le parole del tecnico.

Classifica

Solbiatese 60 punti, Pavia 59, Caronnese 57, Rhodense 56, Mariano 52, Ardor Lazzate 50, Fbc Saronno 39, Sestese 33, Legnano e Cinisello 32, Vergiatese 31, Lentatese 30, Casteggio 28, Sedriano 27, Ispra 26, Meda 23, Robbio Libertas 19, Base 96 Seveso 17.

(foto e video: Fabio Tibaldo, allenatore del Fbc Saronno)

15032025