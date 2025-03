news

SARONNO – Fabio Tibaldo, allenatore del Fbc Saronno, è contento del 3-3 interno col Cinisello perchè la squadra anche questa domenica ha proseguito la serie positiva, e per la “reazione” nel finale ma non è soddisfatto dell’avvio di gara, “quando abbiamo incassato due gol in pochi minuti. Una bella battaglia ma per quello che voglio dalla mia squadra non mi sono divertito all’inizio. Poi al triplice fischio devo dire bravi, per avere ripreso la partita, per due volte. Lo sforzo è stato tanto”.

Su ilSaronno pure l’intervista al tecnico del Cinisello, Alessio Vianello.

Ed anche la cronaca play by play del match.

Risultati

29′ giornata: Ardor Lazzate-Lentatese 2-2, Fbc Saronno-Cinisello 3-3, Caronnese-Legnano 2-1, Rhodense-Meda 1-1, Robbio Libertas-Base 96 Seveso 0-0, Sedriano-Ispra 0-1, Solbiatese-Sestese 1-1, Vergiatese-Mariano 3-0, Casteggio-Pavia posticipo.

Classifica

Caronnese e Pavia 67 punti, Solbiatese 66, Rhodense 60, Mariano 59, Ardor Lazzate 52, Fbc Saronno 47, Sestese 40, Vergiatese 37, Legnano, Cinisello e Lentatese 36, Ispra 34, Casteggio 33, Sedriano 30, Meda 24, Robbio Libertas 22, Base 96 Seveso 19.

