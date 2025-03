news

LENTATE SUL SEVESO – Debutto in panchina da mister con una vittoria, che interrompe la serie di tre sconfitte consecutive, per Fabio Tibaldo, che era vice di Fiorenzo Roncari che si è dimesso in settimana: il nuovo allenatore del Fbc Saronno oggi pomeriggio ha guidato i suoi alla vittoria esterna contro la Lentatese, 1-2. “Avevo domandato a tutti una reazione, una prova nel segno della determinazione, e si è vista sul campo” in sintesi la parole di Tibaldo.

Su ilSaronno, inoltre, l’intervista al vice allenatore della Lentatese, Andrea Sagnella.

Anche la cronaca play by play del match.

Lentatese-Fbc Saronno 1-2

LENTATESE (4-3-3): Barlocco; Malacarne, Dugnani, Arienti (18′ st Borsani), Pignatiello; Molteni, Carrino, Leone (30′ st Parravicini); Siviero (30′ st Motta), Siano, Diaferio. A disposizione Leoni, Filomeno, Spinelli, Balduzzi, Morin, Musazzi. All. Sagnella.

FBC SARONNO (4-1-3-2):Todesco; Ortolani, Bello, Fasoli, Alletto (1′ st Cabezas); Di Vincenzi; Ferrari (30′ st Papasodaro), Proserpio (18′ st Mammetti), Favilla; Schingo (30′ st Brennici), Locati (43′ st Ruschena). A disposizione Tucci, Ciceri, Sironi, Pedrocchi. All. Tibaldo.

Arbitro: Foresti di Bergamo (Zappella di Bergamo e Scopelliti di Milano).

Marcatori: 44′ pt Siano (L), 5′ st Locati (S), 9′ st Schingo (S).

Note – Spettatori 150 circa. Angoli 13-4 Lentatese. Ammoniti Favilla, Dugnani, Fasoli, e Marco Proserpio dirigente Fbc Saronno. Recupero 1-5.

09032025