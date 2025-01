news

VERGIATE – Il Fbc Saronno costruisce nel secondo tempo la vittoria in trasferta contro la Vergiatese, domenica pomeriggio nella 3′ di ritorno del campionato di Eccellenza, e resta in scia delle migliori. Ha ragione Filippo Todesco, portiere saronnese, quando parla di “tre punti importantissimi! Arrivano in un momento determinante, perchè ora ci attende filotto di gare complicate. Speriamo di avere trovato la quadra”.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match.

Vergiatese-Fbc Saronno 0-2

VERGIATESE (3-4-1-2): Martignoni; Colombo (43’ st Dellavedova), Sandrini, Ghilardi; Marin (26’ st Tumino), Sansone (38’ st Riccelli), Dal Santo, Okaingni (16’ st Caricati); Midaglia (28’ st Costan); Giuricich, Vara. A disposizione Demalija, Morello, Cornelli, Zouine. All. Rovrena.

FBC SARONNO (4-2-3-1): Todesco; Pandini (1’ st Ruschena), Ortolani, Bello, Alletto; Papasodaro, Favilla (40’ st Ferrari); Vaglio (31’ st Fasoli), Pedrocchi (1’ st Cabezas), Schingo (1’ st Locati); Mammetti . A disposizione Tucci, Brennici, Ciceri, Sironi. All. Roncari.

Arbitro: Tosi di Busto Arsizio (Orsogna di Milano e Rubino di Cinisello Balsamo).

Marcatori: 4’ st e 19’ st Mammetti (S).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 2-1 per la Vergiatese. Ammoniti Okaingni, Alletto, Caricati, Fasoli. Recupero 1-3.

26012025