SARONNO – Terza sconfitta consecutiva per il Fbc Saronno battuto oggi pomeriggio al Colombo Gianetti dalla Sestese, 0-1. Risultato che conta più per gli ospiti, per tenersi lontani dalle zone pericolanti della classifica, che per i saronnesi tranquilli a metà graduatoria di Eccellenza. Al termine l‘allenatore della Sestese, Paolo Tomasoni, non nasconde la soddisfazione: “Ci siamo presentati col massimo rispetto per il Saronno, buonissima squadra, e ci siamo chiusi e coperti bene, per scelta. Altre volte siamo stati troppo offensivi ed abbiamo pagato dazio”.

Fbc Saronno-Sestese 0-1

FBC SARONNO (4-1-2-3): Todesco; Pandini (1’ st Favilla), Ortolani, Fasoli, Ruschena (30’ st Alletto); Pedrocchi (25’ st Papasodaro); Ferrari (30’ st Cherubini), Proserpio; Sironi (1’ st Bello), Locati, Schingo. A disposizione Tucci, Brenicci, Cabezas, De Vincenzi. All. Roncari.

SESTESE (3-4-3): Ferrara; Lunghi, Della Volpe, Scaglione; Spera, Pellini, Mhaimer, Ippolito (40’ st Merandi); Russo (33’ st Macchi), Rossi (22’ st Rancati), Romano (44’ st Basso Serati). A disposizione Rago, Balconi, Arrigoni, Spaiu, Pasaretta. All. Tomasoni.

Arbitro: Ballabio di Seregno (Missaglia di Monza e Cila di Chiari).

Marcatore: 19’ pt Scaglione (Se).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 7-3 Sestese. Ammoniti Fasoli, Scaglione, Della Volpe, Macchi. Recupero 1-5.

