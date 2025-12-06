news

SARONNO – Il pari 1-1 a Saronno è un buon risultato per la Sestese che sta risalendo la china nel campionato di Eccellenza. Ieri, dopo l’anticipo della 15′ giornata, nella sala stampa del saronnese stadio Colombo Gianetti il tecnico della formazione di Sesto Calende, Paolo Tomasoni, ha commentato il risultato: “Stiamo facendo progressi, il calendario ci sta mettendo alla prova contro alcune delle formazioni di punta del torneo. Direi che il pareggio rispecchia quel che si è visto in campo, sotto il profio del gioco siamo in crescita, ci serve qualche vittoria per risalire in classifica”.

Qui sotto l’intervista al tecnico di casa, Danilo Tricarico.

Fbc Saronno-Sestese 1-1

FBC SARONNO (3-5-2): Todesco; Viganò, Mzoughi, Lofoco; Monfron (25’ st Ruschena), Benedetti (39’ st Sardo), Moretti (29’ st Cabezas), De Vincenzi, Alletto; Cocuzza (42’ st Serra), Vassallo. A disposizione Norrito, Hasanaj, Volontè, Raimondo, Lorusso. All. Tricarico.

SESTESE (5-3-2): Tamma; Bernasconi (30’ st Merandi), Bertoli, Kamana, Scaglione (34’ st Morello), Riceputi; Fischietti, Blandino, Dal Santo; Casagrande (34’ st Milani), Capuano. A disposizione Catanese, Bettini, Samake, Scorpaniti, Midaglia, Modotti. All. Tomasoni.

Arbitro: Basso di Lodi (Nava di Monza e Cappello di Lecco).

Marcatori: 31’ pt Cocuzza (S), 24’ st Riceputi (Se).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 3-3. Ammoniti Kamana, Cabezas, Dal Santo. Recupero 1-4.

Risultati

Anticipi di oggi: Arconatese-Caronnese 2-3, Fbc Saronno-Sestese 1-1, Arcellasco-Altabrianza 0-1. Oggi alle 14.30 Legnano-Mariano, Lentatese-Rhodense, Magenta-Vergiatese, Solbiatese-Sedriano, alle 15 Ardor Lazzate-Vis Nova Giussano e Besnatese-Vigevano.

Classifica

Arconatese 36 punti, Solbiatese 27, Caronnese 25, Fbc Saronno 24 Legnano e Besnatese 21, Rhodense e Vergiatese 20, Magenta 19, Vis Nova Giussano, Mariano ed Arcellasco 17, Sedriano, Sestese e Lentatese 16, Altabrianza 15, Vigevano 11, Ardor Lazzate 9.

