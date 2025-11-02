news

SARONNO – Il Fbc Saronno trova una vittoria importante nella sfida disputata nel pomeriggio di questa prima domenica di novembre contro la Lentatese nello stadio comunale Colombo Gianetti di Saronno che vale tre punti fondamentali grazie ai quali la squadra biancoceleste vola al quarto posto della classifica del girone A di Eccellenza Lombardia.

Si è espresso ai nostri microfoni l’allenatore del Fbc Saronno Fabio Tibaldo contento della vittoria portata a casa dai propri ragazzi: “La cosa più importante era andarci a prendere questa vittoria, l’abbiamo voluta penso in tutte le maniere, l’abbiamo cercata, siamo andati a prendercela su un campo che ormai era impraticabile, quindi per una squadra che tenta di giocare a calcio come noi era più complicato del solito. Continua il tecnico biancoceleste: “Sicuramente abbiamo fatto degli errori che ci stavano costando caro. Dobbiamo godere di questo e continuare il nostro percorso che deve essere importante, questa continuità che abbiamo dato è basilare per quello che dobbiamo fare”.

Fbc Saronno-Lentatese 2-1

FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Alletto, Mzoughi (32’ st Lofoco), Lorusso, Hasanaj; Vaglio (19’ st Serra), Lazzaro (48’ st Tibaldo), Favilla (25’ st De Vincenzi); Benedetti, Cocuzza, Vassallo (43’ st Cabezas). A disposizione Norrito, Moretti, Corona, Provasi. All. Tibaldo.

LENTATESE (4-4-2): Barlocco; Marrosu, Sberna, Molteni, Pignatiello; Lanzarini, Angiò Al. (18’ st Leoni), Gualandris (43’ st Pagni), Angiò An.; Malacarne (32’ st Locati), Diaferio. A disposizione Cancio, Arienti, Carrino, Moretti, Finoli, Sottoli. All. Mastrolonardo.

Arbitro: Idone di Reggio Calabria (Bordone di Milano e Petrosino di Bergamo).

Marcatori: 13’ st Diaferio (L), 29’ st Cocuzza (S), 43’ st Lorusso (S).