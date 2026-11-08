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SARONNO – «È la seconda partita di fila in cui non prendiamo gol e per noi era importante trovare queste certezze. Se vogliamo scalare la classifica, era impensabile continuare a subire due gol a partita». È soddisfatto Danilo Tricarico, allenatore del Fbc Saronno, nella videointervista al termine della vittoria casalinga per 2-0 contro la Besnatese, nella nona giornata di Eccellenza. Il tecnico biancoceleste sottolinea soprattutto la solidità difensiva ritrovata: «Brava la squadra, perché è stato un lavoro corale che ci ha consentito di non rischiare nulla».

Qualche rammarico soltanto per le occasioni non concretizzate: «Abbiamo avuto diverse situazioni per poterla chiudere. Ci può stare che si sbagli qualche occasione o si sia poco lucidi nelle scelte, però è un’altra bella prova dei ragazzi e andiamo avanti secondo il nostro percorso».

Il successo, firmato dalle reti di Giudici e Favilla, porta il Saronno a quota 15 punti in classifica, confermando i progressi della formazione biancoceleste.

Su ilSaronno anche l’intervista al tecnico della Besnatese, Marco Varaldi.

E la cronaca play by play dell’incontro.

08112026