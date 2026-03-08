news

SARONNO – “Vittoria cercata”. È questa la sintesi affidata da Danilo Tricarico alla videointervista realizzata dopo il successo esterno dell’Fbc Saronno sul campo del Sedriano, gara vinta 0-1 nel 28’ turno del campionato di Eccellenza. Il video è presentato proprio con questo titolo sul canale YouTube “Il Saronno”, dedicato al commento del tecnico biancoceleste dopo la trasferta di oggi. Dalle dichiarazioni del mister saronnese emerge quindi il senso di una partita voluta e inseguita dal Saronno, che ha saputo portare a casa tre punti pesanti su un campo non semplice. Il confronto metteva di fronte una squadra di alta classifica, in zona playoff, e una formazione come il Sedriano in piena lotta nelle posizioni di fondo graduatoria, con tutti i rischi tipici delle partite testa-coda.

“Vittoria cercata”, sottolinea Tricarico nel dopo partita, una frase che riassume bene l’atteggiamento del Saronno, capace di trovare il risultato pieno in una sfida delicata e importante per la corsa biancoceleste nelle zone alte del campionato. Il successo per 0-1 consente dunque all’Fbc Saronno di proseguire il proprio cammino con un’affermazione esterna preziosa, maturata contro un avversario affamato di punti salvezza. Un risultato che conferma la solidità della formazione di Tricarico in un momento decisivo della stagione.

Su ilSaronno anche l’intervista al tecnico di casa, Alfio Garavaglia.

E la cronaca play by play del match.

Sedriano-Fbc Saronno 0-1

SEDRIANO (4-3-3): Menegon; Dellavedova, Ujka (41′ st Celano), Tomassone, Citro (25′ st Bergogni); Garavaglia, Gianelli (44′ st Restelli), Provasio; Parrella (13′ st Donini), Sorrenti (35′ st Mammetti), Menni. A disposizione Gelao, Calvio, Ippolito, Trevisan. All. Garavaglia.

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Alletto (21′ st Lofoco), Mzoughi, Lorusso; Ientile (35′ st De Vincenzi), Lazzaro, Mira (21′ st Serra), Ruschena; Cocuzza, Candido (40′ st Cabezas), Vassallo (14′ st Benedetti). A disposizione Foresti, Viganò, Raimondo, Manfron. All. Tricarico.

Arbitro: Viggiani di Lovere (Astori di Chiari e Vitale di Abbiategrasso).

Marcatore: 39’ st Cocuzza (S).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 5-2 Fbc. Ammoniti Ujka, Citro, Gianelli, Ruschena, Tomassone, Serra. Recupero 1-5.

08032026