news

SARONNO – Il 4-0 sul Magenta domenica pomeriggio non fa distogliere lo sguardo dell’allenatore del Fbc Saronno, Danilo Tricarico, sul proseguo della stagione: “Bene la vittoria, la squadra inizia ad avere una sua personalità. Stavolta è andato tutto bene, quanto costruito l’abbiamo concretizzato e dietro siamo stati molto attenti senza rischiare. Ma non dobbiamo pensare di essere arrivati, credo che questa squadra possa esprimere di più a livello di gioco” le parole nel post partite del tecnico.

L’intervista al tecnico ospite, Maurizio Ganz.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match.

Fbc Saronno-Magenta 4-0 (1-0)

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Lofoco, Lorusso (36’ st Alletto), Viganò (41’ st Manfron); Ientile (36’ st Raimondo), De Vincenzi, Mira, Ruschena; Serra (12’ st Cabezas), Candido (28’ st Mzoughi), Vassallo. A disposizione Foresti, Veronelli, Quaglio, Tibaldo. All. Tricarico.

MAGENTA (4-4-2): Tozzo; Baldaro (39’ st Moschei), Beretta, Piagni, Fasoli; Perini (39’ st Confalonieri), Vecchierelli (30’ st Mondoni), Dugo (7’ st Deda), Furlan; Romanini (7’ st De Milato), La Torre. A disposizione Macchi, Varano, Decio, Carugati. All. Ganz.

Arbitro: Spadaccini di Chieti (Tirloni di Treviglio e De Micheli di Gallarate).

Marcatori: 9’ pt Ruschena (Sa), 21’ st Vassallo (Sa), 30’ st Ientile (Sa), 46’ Raimondo (Sa).

Note – Spettatori 150 circa. Angoli 7-2 Magenta. Ammoniti Piagni, Candido, Lorusso, Moscheo. Recupero 1-5.

Risultati

23′ giornata. Sabato: Solbiatese-Arconatese 2-1; domenica: Arcellasco-Legnano 1-4, Caronnese-Mariano 0-2, Fbc Saronno-Magenta 4-0, Rhodense-Vigevano 1-1, Sestese-Sedriano 5-1, Vis Nova Giussano-Vergiatese 3-0, Ardor Lazzate-Besnatese 4-3, Altabrianza-Lentatese 0-2.

Classifica

Arconatese 53 punti, Solbiatese 41, Legnano 39, Caronnese e Fbc Saronno 38, Vergiatese 36, Rhodense 34, Magenta 33, Lentatese 32, Vis Nova Giussano e Mariano 29, Besnatese 27, Sedriano 26, Sestese 24, Altabrianza 23, Ardor Lazzate e Arcellasco 20, Vigevano 19.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

08022026