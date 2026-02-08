Calcio Eccellenza, Tricarico (Fbc Saronno): “Ora abbiamo una personalità”
SARONNO – Il 4-0 sul Magenta domenica pomeriggio non fa distogliere lo sguardo dell’allenatore del Fbc Saronno, Danilo Tricarico, sul proseguo della stagione: “Bene la vittoria, la squadra inizia ad avere una sua personalità. Stavolta è andato tutto bene, quanto costruito l’abbiamo concretizzato e dietro siamo stati molto attenti senza rischiare. Ma non dobbiamo pensare di essere arrivati, credo che questa squadra possa esprimere di più a livello di gioco” le parole nel post partite del tecnico.
L’intervista al tecnico ospite, Maurizio Ganz.
Calcio Eccellenza, Ganz (Magenta) perplesso per l’arbitraggio
Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match.
Fbc Saronno-Magenta 4-0 (1-0)
FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Lofoco, Lorusso (36’ st Alletto), Viganò (41’ st Manfron); Ientile (36’ st Raimondo), De Vincenzi, Mira, Ruschena; Serra (12’ st Cabezas), Candido (28’ st Mzoughi), Vassallo. A disposizione Foresti, Veronelli, Quaglio, Tibaldo. All. Tricarico.
MAGENTA (4-4-2): Tozzo; Baldaro (39’ st Moschei), Beretta, Piagni, Fasoli; Perini (39’ st Confalonieri), Vecchierelli (30’ st Mondoni), Dugo (7’ st Deda), Furlan; Romanini (7’ st De Milato), La Torre. A disposizione Macchi, Varano, Decio, Carugati. All. Ganz.
Arbitro: Spadaccini di Chieti (Tirloni di Treviglio e De Micheli di Gallarate).
Marcatori: 9’ pt Ruschena (Sa), 21’ st Vassallo (Sa), 30’ st Ientile (Sa), 46’ Raimondo (Sa).
Note – Spettatori 150 circa. Angoli 7-2 Magenta. Ammoniti Piagni, Candido, Lorusso, Moscheo. Recupero 1-5.
Risultati
23′ giornata. Sabato: Solbiatese-Arconatese 2-1; domenica: Arcellasco-Legnano 1-4, Caronnese-Mariano 0-2, Fbc Saronno-Magenta 4-0, Rhodense-Vigevano 1-1, Sestese-Sedriano 5-1, Vis Nova Giussano-Vergiatese 3-0, Ardor Lazzate-Besnatese 4-3, Altabrianza-Lentatese 0-2.
Classifica
Arconatese 53 punti, Solbiatese 41, Legnano 39, Caronnese e Fbc Saronno 38, Vergiatese 36, Rhodense 34, Magenta 33, Lentatese 32, Vis Nova Giussano e Mariano 29, Besnatese 27, Sedriano 26, Sestese 24, Altabrianza 23, Ardor Lazzate e Arcellasco 20, Vigevano 19.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
08022026