SARONNO – Sabato così così per il Fbc Saronno che sulla sua atrda, nel’anticipo della 15′ giornata di Eccellenza oggi trovava una Sestese che veleggia nelle zone basse ma la cui classifica è a dir poco bugiarda. Come dimostrato questo pomeriggio al Colombo Gianetti quando gli ospiti se la sono giocata alla pari con i saronnesi. “Il pari ci sta – dice alla fine l’allenatore del Fbc, Danilo Tricarico – Meglio il primo del nostro secondo tempo, Siamo in fase di assestamento in questi giorni di intenso mercato”. C’è stata qualche partenza, in arrivo sono diversi giocatori e dunque il “nuovo” Saronno lo si vedrà nei prossimi giorni.

Fbc Saronno-Sestese 1-1

FBC SARONNO (3-5-2): Todesco; Viganò, Mzoughi, Lofoco; Monfron (25’ st Ruschena), Benedetti (39’ st Sardo), Moretti (29’ st Cabezas), De Vincenzi, Alletto; Cocuzza (42’ st Serra), Vassallo. A disposizione Norrito, Hasanaj, Volontè, Raimondo, Lorusso. All. Tricarico.

SESTESE (5-3-2): Tamma; Bernasconi (30’ st Merandi), Bertoli, Kamana, Scaglione (34’ st Morello), Riceputi; Fischietti, Blandino, Dal Santo; Casagrande (34’ st Milani), Capuano. A disposizione Catanese, Bettini, Samake, Scorpaniti, Midaglia, Modotti. All. Tomasoni.

Arbitro: Basso di Lodi (Nava di Monza e Cappello di Lecco).

Marcatori: 31’ pt Cocuzza (S), 24’ st Riceputi (Se).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 3-3. Ammoniti Kamana, Cabezas, Dal Santo. Recupero 1-4.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match.

Risultati

Anticipi di oggi: Arconatese-Caronnese 2-3, Fbc Saronno-Sestese 1-1, Arcellasco-Altabrianza 0-1. Oggi alle 14.30 Legnano-Mariano, Lentatese-Rhodense, Magenta-Vergiatese, Solbiatese-Sedriano, alle 15 Ardor Lazzate-Vis Nova Giussano e Besnatese-Vigevano.

Classifica

Arconatese 36 punti, Solbiatese 27, Caronnese 25, Fbc Saronno 24 Legnano e Besnatese 21, Rhodense e Vergiatese 20, Magenta 19, Vis Nova Giussano, Mariano ed Arcellasco 17, Sedriano, Sestese e Lentatese 16, Altabrianza 15, Vigevano 11, Ardor Lazzate 9.

06122025