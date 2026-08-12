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SARONNO – Prima uscita mercoledì e prime indicazioni positive per il Fbc Saronno, al Colombo Gianetti. Al termine del 2-0 sul Fc Paradiso, formazione della Promotion League svizzera, mister Danilo Tricarico si è detto soddisfatto della prova dei biancocelesti, pur ricordando quanto sia presto per trarre conclusioni.

«Calcio d’agosto, non ti conosco – ha esordito il tecnico – però abbiamo affrontato una squadra che ha iniziato ad allenarsi da tempo e che ha già disputato due gare di campionato nella terza lega svizzera. Fare una buona prestazione ci dà sicuramente fiducia in quello che stiamo facendo».

Il Saronno, alla prima amichevole dopo avere iniziato la preparazione il 3 agosto, ha indirizzato la partita già nel primo tempo. Al 12′ Scaglione ha realizzato l’1-0 con un tocco ravvicinato, mentre al 19′ Candido ha sorpreso il portiere Abazi con un pallonetto dalla trequarti. I biancocelesti hanno mantenuto a lungo l’iniziativa, nonostante il gran caldo, prima dei numerosi cambi della ripresa.

Tricarico guarda soprattutto al lavoro ancora da compiere: «Da domani torniamo ad allenarci. La strada tracciata è buona, ne eravamo consapevoli prima e queste partite danno ancora un po’ più di fiducia. Al tempo stesso siamo davvero all’inizio, quindi attenzione».

Il programma della preparazione proseguirà senza soste e servirà anche a garantire minutaggio all’intera rosa. «Il prossimo appuntamento è domani mattina con l’allenamento, poi giocheremo sabato con il Seregno e domenica contro l’Accademia Bmv, in modo che tutti i ragazzi possano fare 90 minuti. Andiamo avanti così».

Fbc Saronno-Fc Paradiso 2-0 (2-0)

FBC SARONNO (3-4-3): De Toni; Brambilla, Scaglione, Mazzola; Malvestio, Lazzaro, Ientile, Ruschena; Vassallo, Candido, Cocuzza. Entrati: Zadek, Rusyn, Lofoco, Tarabbia, Favilla, Quaglio, Sardo, Stucchi, Vallotto, Serra, Veronelli, Piroso. All. Tricarico.

FC PARADISO (4-4-2): Abazi; Cellamare, Tentardini, Ballerini, Iapichino; Assui, De Souza, Guidotti, Tushi; Smaili, Mateucci. Entrati: Aiello, Mercuri, Al Jumur, Montes, Bejenaru V., Bejenaru N., Benacquista, Ouattara. All. Cotta.

Marcatori: p.t. 12′ Scaglione (S), 19′ Candido (S).

Su ilSaronno l’intervista anche a mister Corrado Cotta del Fc Paradiso.

E la cronaca del match.

12082026