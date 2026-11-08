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SARONNO – «Abbiamo giocato bene il primo quarto d’ora, poi è venuto fuori il divario tecnico. Dopo il primo gol siamo praticamente usciti dal campo, ci sono mancate personalità e coraggio». È l’analisi di Marco Varaldi, allenatore della Besnatese ed ex tecnico biancoceleste, nella videointervista al termine della partita persa 2-0 contro il Fbc Saronno allo stadio Colombo Gianetti.

Varaldi non cerca scuse: «In altre partite abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo, ma oggi abbiamo avuto quello che meritavamo. Dopo lo svantaggio abbiamo avuto paura nelle giocate e lasciato il possesso al Saronno, che ha controllato la gara senza particolari difficoltà».

La partita, valida per la nona giornata di Eccellenza, è stata decisa dalle reti di Giudici al 18′ del primo tempo e di Favilla al 42′ della ripresa, appena dieci secondi dopo il suo ingresso in campo. Per i biancocelesti, che hanno anche colpito un palo con Ientile, tre punti che valgono quota 15 in classifica. La Besnatese resta invece ferma a 5 punti.

08112026